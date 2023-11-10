Рак молочной железы стал самым распространенным онкозаболеванием в ЯНАО

В ЯНАО по итогам 10 месяцев диспансеризации самым выявляемым онкозаболеванием стал рак молочной железы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам проводимой в этом году в муниципалитетах диспансеризации у 58 жителей региона были выявлены онкологические новообразования. При этом самой распространенной из форм этих недугов стал рак молочной железы. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента здравоохранения ЯНАО.

«За десять месяцев этого года на диспансеризации выявлено 58 новообразований на ранних стадиях. Самый распространенный вид патологии — рак молочной железы. Медики подчеркивают, что если такая опухоль выявляется своевременно — на I стадии — излечиваются более 90% пациентов», — говорится в сообщении регионального Депздрава.

По информации окружных властей, сегодня в ЯНАО созданы все условия, чтобы вовремя пройти профилактическое обследование с целью выявления ранних стадий рака и других смертельно опасных заболеваний. Прийти к врачу можно в вечерние часы и в субботу. Кроме того предусмотрены бонусы за прохождение диспансеризации. К примеру, в Новом Уренгое пациенту проведут денситометрию, исследование крови на онкомаркеры, гормоны щитовидной железы. Помимо этого, жители газовой столицы могут получать скидку в 20% на посещение спортзала, а Тв Тарко-Сале ямальцам, прошедшим профосмотр, предоставляется скидка в одной из аптек.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем которого стала борьба с онкологическими заболеваниями. Отмечалось, что в стране растет число взрослых онкобольных.