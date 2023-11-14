14 ноября 2023

Жители ЯНАО стали потреблять больше видеоконтента

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы стали чаще смотреть видео на платформе Rutube Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще смотреть видеоролики и фильмы в онлайн-кинотеатрах. Потребление видеоконтента выросло на площадках Rutube, и «ВКонтакте». Об этом рассказали аналитики компании «Мегафон».

«За последний год в Ямало-Ненецком автономном округе на 10% увеличилось потребление видеоконтента. Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube — объем передачи данных здесь вырос более чем в три раза. Мобильный трафик на YouTube, наоборот, показал снижение на 8%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

В «Мегафоне» отметили рост интереса ямальцев к онлайн-кинотеатрам. «Интерес к фильмам и сериалам за год вырос более чем на 10%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более 220 тысяч часов контента или более 150 тысяч фильмов в формате Full HD», — добавили в компании.

Динамика была также отмечена и в социальных сетях. «Видеотрафик здесь вырос на 9,6%. При этом просмотр роликов в ВКонтакте стал более популярным способом времяпрепровождения. Интерес к видеохостингам увеличился также на 9%. Для комфортной загрузки видео ямальцы все чаще используют сеть четвертого поколения, через которую проходит более 80% от всего объема передачи данных в регионе», — подчеркнули специалисты «Мегафон».

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще смотреть видеоролики и фильмы в онлайн-кинотеатрах. Потребление видеоконтента выросло на площадках Rutube, и «ВКонтакте». Об этом рассказали аналитики компании «Мегафон». «За последний год в Ямало-Ненецком автономном округе на 10% увеличилось потребление видеоконтента. Максимальная динамика была зафиксирована к российскому онлайн-сервису для хостинга и просмотра видео Rutube — объем передачи данных здесь вырос более чем в три раза. Мобильный трафик на YouTube, наоборот, показал снижение на 8%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает уверенное лидерство», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. В «Мегафоне» отметили рост интереса ямальцев к онлайн-кинотеатрам. «Интерес к фильмам и сериалам за год вырос более чем на 10%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более 220 тысяч часов контента или более 150 тысяч фильмов в формате Full HD», — добавили в компании. Динамика была также отмечена и в социальных сетях. «Видеотрафик здесь вырос на 9,6%. При этом просмотр роликов в ВКонтакте стал более популярным способом времяпрепровождения. Интерес к видеохостингам увеличился также на 9%. Для комфортной загрузки видео ямальцы все чаще используют сеть четвертого поколения, через которую проходит более 80% от всего объема передачи данных в регионе», — подчеркнули специалисты «Мегафон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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