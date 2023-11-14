Рейд продлится до 22 ноября
В Салехарде (ЯНАО) Госавтоинспекция проверяет грузовой и пассажирский транспорт в рамках рейда «Автобус-грузовик». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Автоинспекторы в первую очередь обращали внимание на законность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров. Также проверялось соблюдение водителями режима труда и отдыха», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
По результатам рейда, инспекторы выявили технические неисправности у транспорта, нарушения режима труда и отдыха водителей и отсутствие техосмотра. Проверка будет проходить до 22 ноября.
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