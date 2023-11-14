14 ноября 2023

В Салехарде Госавтоинспекция проводит массовый рейд. Фото

ГИБДД ЯНАО провела проверку пассажирского и грузового транспорта в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд продлится до 22 ноября Фото:

В Салехарде (ЯНАО) Госавтоинспекция проверяет грузовой и пассажирский транспорт в рамках рейда «Автобус-грузовик». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Автоинспекторы в первую очередь обращали внимание на законность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров. Также проверялось соблюдение водителями режима труда и отдыха», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

По результатам рейда, инспекторы выявили технические неисправности у транспорта, нарушения режима труда и отдыха водителей и отсутствие техосмотра. Проверка будет проходить до 22 ноября.

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В Салехарде (ЯНАО) Госавтоинспекция проверяет грузовой и пассажирский транспорт в рамках рейда «Автобус-грузовик». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Автоинспекторы в первую очередь обращали внимание на законность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров. Также проверялось соблюдение водителями режима труда и отдыха», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». По результатам рейда, инспекторы выявили технические неисправности у транспорта, нарушения режима труда и отдыха водителей и отсутствие техосмотра. Проверка будет проходить до 22 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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