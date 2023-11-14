ГИБДД ЯНАО провела проверку пассажирского и грузового транспорта в Салехарде

Рейд продлится до 22 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) Госавтоинспекция проверяет грузовой и пассажирский транспорт в рамках рейда «Автобус-грузовик». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Автоинспекторы в первую очередь обращали внимание на законность деятельности перевозчиков, проведение предрейсовых технических и медицинских осмотров. Также проверялось соблюдение водителями режима труда и отдыха», — сообщили в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

По результатам рейда, инспекторы выявили технические неисправности у транспорта, нарушения режима труда и отдыха водителей и отсутствие техосмотра. Проверка будет проходить до 22 ноября.