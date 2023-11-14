В ЯНАО произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото, видео

В Новом Уренгое водитель «УАЗ» погиб в ДТП с автобусом

15 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль «УАЗ» врезался в автобус, водитель внедорожника погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Промысловая (747 км автодороги Сургут — Салехард) столкнулись автомобиль „УАЗ“ и автобус. В результате ДТП водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. На месте ДТП работает следственная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль «УАЗ» врезался в автобус, водитель внедорожника погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Промысловая (747 км автодороги Сургут — Салехард) столкнулись автомобиль „УАЗ“ и автобус. В результате ДТП водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. На месте ДТП работает следственная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.