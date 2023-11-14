Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа
В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль «УАЗ» врезался в автобус, водитель внедорожника погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
«На улице Промысловая (747 км автодороги Сургут — Салехард) столкнулись автомобиль „УАЗ“ и автобус. В результате ДТП водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
На месте ДТП работает следственная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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