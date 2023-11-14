14 ноября 2023

В ЯНАО произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото, видео

В Новом Уренгое водитель «УАЗ» погиб в ДТП с автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль «УАЗ» врезался в автобус, водитель внедорожника погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

«На улице Промысловая (747 км автодороги Сургут — Салехард) столкнулись автомобиль „УАЗ“ и автобус. В результате ДТП водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

На месте ДТП работает следственная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) автомобиль «УАЗ» врезался в автобус, водитель внедорожника погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО. «На улице Промысловая (747 км автодороги Сургут — Салехард) столкнулись автомобиль „УАЗ“ и автобус. В результате ДТП водитель отечественного внедорожника от полученных травм скончался на месте», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. На месте ДТП работает следственная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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