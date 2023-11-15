Тюменские эксперты раскрыли прибыльные новогодние подработки

Прибыльная новогодняя подработка Тюмени — продавец в магазине фейерверков

В Тюмени продавец-консультант в магазине фейерверков может зарабатывать до 60 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени самыми прибыльными новогодними подработками стали продавец-консультант в магазине фейерверков и помощник в прокате снаряжения. Об этом сообщили эксперты платформы «Авито Работа».

«Аналитики платформы отмечают, что продавец-консультант в сезонном магазине фейерверков за месяц работы может рассчитывать на 40-60 тысяч рублей. Сумма будет состоять из оклада и дополнительных надбавок за активные продажи. Плату в 50 тысяч рублей может получить помощник в прокате горнолыжного снаряжения и сноубордов. Как указано в объявлении, компания готова обсудить с потенциальным сотрудником различные варианты графика работы», — передают слова аналитиков журналисты РБК Тюмень.

По словам специалистов, сильнее всего выросло количество рабочих мест в сферах «Туризм, рестораны» — в 2,4 раза и «Продажи» — в 1,7 раза. Средние зарплатные предложения для тюменцев в этих категориях повысились на 25%.

Ранее жителям Тюмени готовы были платить высокие зарплаты в сфере недвижимости. Тюменские компании предлагали работникам заработную плату до 275 000 рублей в месяц. Также большие деньги готовы были платить дальнобойщикам. По данным исследования, средняя зарплата специалиста составила 118 тысяч рублей. Опытному дальнобойщику предлагали зарабатывать от 225 тысяч рублей при расчете 15,5 рублей за километр.