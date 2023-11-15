Тюменский суд вынес повторный приговор педофилу-мигранту

16 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Мужчина, который насиловал несовершеннолетних девочек, приговорен к 14 годам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени после пересмотра уголовного дела повторно осужден педофил, которого ранее приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Тюмени дважды судили педофила. Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 58-летнему мужчине и на 14 лет отправил его в колонию строгого режима. Подсудимый обвинялся в шести половых сношениях с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и угрозе убийством ее матери», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он неоднократно насиловал двух несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Чтобы падчерицы молчали о его преступлениях, запугивал их и наносил побои. Также на почве ревности он постоянно устраивал женщине скандалы и грозил убийством. Суд оставил приговор без изменения — мужчине придется провести в колонии строгого режима следующие 14 лет. Ему предстоит также возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

В Тюмени после пересмотра уголовного дела повторно осужден педофил, которого ранее приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Тюмени дважды судили педофила. Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 58-летнему мужчине и на 14 лет отправил его в колонию строгого режима. Подсудимый обвинялся в шести половых сношениях с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и угрозе убийством ее матери», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он неоднократно насиловал двух несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Чтобы падчерицы молчали о его преступлениях, запугивал их и наносил побои. Также на почве ревности он постоянно устраивал женщине скандалы и грозил убийством. Суд оставил приговор без изменения — мужчине придется провести в колонии строгого режима следующие 14 лет. Ему предстоит также возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.