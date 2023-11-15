15 ноября 2023

Тюменский суд вынес повторный приговор педофилу-мигранту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер в Екатеринбурге, ребенок, башня исеть, педофилия, педофил
Мужчина, который насиловал несовершеннолетних девочек, приговорен к 14 годам Фото:

В Тюмени после пересмотра уголовного дела повторно осужден педофил, которого ранее приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В Тюмени дважды судили педофила. Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 58-летнему мужчине и на 14 лет отправил его в колонию строгого режима. Подсудимый обвинялся в шести половых сношениях с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и угрозе убийством ее матери», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он неоднократно насиловал двух несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Чтобы падчерицы молчали о его преступлениях, запугивал их и наносил побои. Также на почве ревности он постоянно устраивал женщине скандалы и грозил убийством.

Суд оставил приговор без изменения — мужчине придется провести в колонии строгого режима следующие 14 лет. Ему предстоит также возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени после пересмотра уголовного дела повторно осужден педофил, которого ранее приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В Тюмени дважды судили педофила. Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 58-летнему мужчине и на 14 лет отправил его в колонию строгого режима. Подсудимый обвинялся в шести половых сношениях с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста и угрозе убийством ее матери», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина является уроженцем одной из бывших союзных республик. Он неоднократно насиловал двух несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Чтобы падчерицы молчали о его преступлениях, запугивал их и наносил побои. Также на почве ревности он постоянно устраивал женщине скандалы и грозил убийством. Суд оставил приговор без изменения — мужчине придется провести в колонии строгого режима следующие 14 лет. Ему предстоит также возместить пострадавшим моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...