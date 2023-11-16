Купить студию в Тюмени можно по цене подержанной «Нивы»

В Тюмени самую дешевую студию продают за 950 000 рублей

Самая дешевая студия на вторичке продается за 950 000 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени самая дешевая квартира-студия продается за 950 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные сайтов по продаже недвижимости. За такую же цену в городе продают подержанные «Нивы». При этом самое дорогое жилье подобной планировки отдают за 14,5 млн рублей.

«Квартира-студия, 15 квадратных метров, район Дом Обороны. Цена — 950 000 рублей», — такое предложение о покупке жилья является самым дешевым на вторичном рынке Тюмени, по данным нескольких сайтов по продаже недвижимости.

Купить студию в Тюмени в данном варианте можно по цене подержанной «Нивы». За 900-950 тысяч рублей в городе продают автомобили этой марки 2015—2018 годов выпуска.

Купить студию в Тюмени от застройщика

Если говорить о студиях, которые напрямую продают строительные компании, то в данном случае самый дешевый вариант в 21,2 квадратных метра обойдется в 3,1 млн рублей. При этом сдадут дом только во втором квартале 2025 года, территориально он находится в Плеханово.

Самая высокая стоимость студии от застройщика составляет 7,6 млн рублей за 42 квадрата. Сдача намечена на конец 2023 года, в районе Дома печати.

Самая дорогая студия в Тюмени на вторичке

На вторичном рынке жилья за самую дорогую квартиру-студию придется отдать 14,5 млн рублей. Ее площадь составляет 36,7 кв. м. Расположено жилье в историческом центре города: в квартире сделан дизайнерский ремонт, есть мебель и бытовая техника.