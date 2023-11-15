Жители ЯНАО стали чаще покупать одежду, аудиоаппаратуру и телевизоры

16 ноября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Розничная торговля в ЯНАО показала динамический рост за 2023 год Фото: Размик Закарян © URA.RU Розничная торговля в Ямало-Ненецком автономном округе за год выросла почти на 16%, что стало третьим по России показателем после Ингушетии и Тюменской области. Чаще всего ямальцы покупали одежду, а из техники — аудиоаппаратуру и телевизоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента экономики ЯНАО. «В январе—сентябре 2023 года объем розничного товарооборота в реальном исчислении увеличился на 15,7% относительно аналогичного периода 2022 года. Положительная динамика обеспечена как за счет сегмента непродовольственных товаров (+18,2% к январю-сентябрю 2022 года), так и за счет продовольственных товаров (+13,0% к январю-сентябрю 2022 года)», — рассказали агентству в региональном департаменте экономики. За девять месяцев 2023 года наибольший рост покупательской способности отмечен в покупке одежды +50,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большое внимание жители ЯНАО уделяли покупке бытовой технике: аудиоаппаратура (+39,4%), телевизоры (+37,3%). В остальных направлениях розницы рост оказался чуть меньше: косметические и парфюмерные товары (+23,9%), обувь (+13,9%), стиральные машины, медицинские товары, автомобильные запчасти — прирост около 10% соответственно. В продовольственном сегменте наибольшим спросом в текущем году пользовался свежий картофель +55,2% по сравнению с прошлым годом, мясная продукция (+22,5%), сыры (+9,6%) и растительное масло (+7,1%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Розничная торговля в Ямало-Ненецком автономном округе за год выросла почти на 16%, что стало третьим по России показателем после Ингушетии и Тюменской области. Чаще всего ямальцы покупали одежду, а из техники — аудиоаппаратуру и телевизоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента экономики ЯНАО. «В январе—сентябре 2023 года объем розничного товарооборота в реальном исчислении увеличился на 15,7% относительно аналогичного периода 2022 года. Положительная динамика обеспечена как за счет сегмента непродовольственных товаров (+18,2% к январю-сентябрю 2022 года), так и за счет продовольственных товаров (+13,0% к январю-сентябрю 2022 года)», — рассказали агентству в региональном департаменте экономики. За девять месяцев 2023 года наибольший рост покупательской способности отмечен в покупке одежды +50,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большое внимание жители ЯНАО уделяли покупке бытовой технике: аудиоаппаратура (+39,4%), телевизоры (+37,3%). В остальных направлениях розницы рост оказался чуть меньше: косметические и парфюмерные товары (+23,9%), обувь (+13,9%), стиральные машины, медицинские товары, автомобильные запчасти — прирост около 10% соответственно. В продовольственном сегменте наибольшим спросом в текущем году пользовался свежий картофель +55,2% по сравнению с прошлым годом, мясная продукция (+22,5%), сыры (+9,6%) и растительное масло (+7,1%).