16 ноября 2023

Гостей ярмарки в ЯНАО напоят чаем с сушками под музыку

В Ноябрьске пройдет гастрономическая ярмарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Екатеринбург, продукты, самовар, сушки, баранки, еда
На ярмарке можно будет купить деликатесы с разных регионов страны Фото:

Посетителей ярмарки в Ноябрьске (ЯНАО) на площади «Южные ворота Ямала» напоят горячим чаем и угостят сушками. Мероприятие пройдет с 20 по 26 ноября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В дни ярмарки ожидается похолодание, людей бесплатно угостят чаем и сушками», — сообщили в администрации. Особой культурной программы не ожидается, но мероприятие будет сопровождаться фоновой музыкой.

Особенностью ярмарки станет гастрономическое изобилие, возможность продегустировать различные деликатесы, а также купить пуховые изделия. «Приедут предприниматели из Тюменской области, Омска, Нового Уренгоя, Свердловской области, Волгоградской области. На ярмарку привезут сыр, мед, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, гусей, уток, кур, ягоды, одежду и изделия из пуха», — добавили в пресс-службе мэрии.

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Посетителей ярмарки в Ноябрьске (ЯНАО) на площади «Южные ворота Ямала» напоят горячим чаем и угостят сушками. Мероприятие пройдет с 20 по 26 ноября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В дни ярмарки ожидается похолодание, людей бесплатно угостят чаем и сушками», — сообщили в администрации. Особой культурной программы не ожидается, но мероприятие будет сопровождаться фоновой музыкой. Особенностью ярмарки станет гастрономическое изобилие, возможность продегустировать различные деликатесы, а также купить пуховые изделия. «Приедут предприниматели из Тюменской области, Омска, Нового Уренгоя, Свердловской области, Волгоградской области. На ярмарку привезут сыр, мед, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, гусей, уток, кур, ягоды, одежду и изделия из пуха», — добавили в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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