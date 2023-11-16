Гостей ярмарки в ЯНАО напоят чаем с сушками под музыку

Посетителей ярмарки в Ноябрьске (ЯНАО) на площади «Южные ворота Ямала» напоят горячим чаем и угостят сушками. Мероприятие пройдет с 20 по 26 ноября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«В дни ярмарки ожидается похолодание, людей бесплатно угостят чаем и сушками», — сообщили в администрации. Особой культурной программы не ожидается, но мероприятие будет сопровождаться фоновой музыкой.
Особенностью ярмарки станет гастрономическое изобилие, возможность продегустировать различные деликатесы, а также купить пуховые изделия. «Приедут предприниматели из Тюменской области, Омска, Нового Уренгоя, Свердловской области, Волгоградской области. На ярмарку привезут сыр, мед, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, гусей, уток, кур, ягоды, одежду и изделия из пуха», — добавили в пресс-службе мэрии.
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