19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Глава депздрава ХМАО назвал меры поддержки для приезжих медработников

В Югре медработники теперь получают северную надбавку с первого дня работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Медработникам в Югре помогают с оплатой коммунальных платежей и с арендой жилья Фото:

Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«Скажу о новой мере поддержки, которая работает в этом году. Те, кто приезжает к нам на работу, врачи, медицинские работники, с первого дня работы получают 50% северную надбавку, которую раньше надо было ждать (каждый год прибавлялось по 10%) в течение пяти лет», — сообщил Добровольский в прямом эфире. По его словам, также в Югре действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечение служебным жильем. Помощь в оплате коммунальных услуг и предоставление отпуска для переезда.

Применение этих мер зависит от того, где находится место работы — городская или сельская местность, трудно ли туда попасть, а также насколько остро стоит вопрос дефицита кадров в населенном пункте. Об условиях для новых сотрудников необходимо узнавать в каждом отдельно взятом медицинском учреждении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийскую районную больницу ищут медиков в других регионах. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.

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Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Скажу о новой мере поддержки, которая работает в этом году. Те, кто приезжает к нам на работу, врачи, медицинские работники, с первого дня работы получают 50% северную надбавку, которую раньше надо было ждать (каждый год прибавлялось по 10%) в течение пяти лет», — сообщил Добровольский в прямом эфире. По его словам, также в Югре действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечение служебным жильем. Помощь в оплате коммунальных услуг и предоставление отпуска для переезда. Применение этих мер зависит от того, где находится место работы — городская или сельская местность, трудно ли туда попасть, а также насколько остро стоит вопрос дефицита кадров в населенном пункте. Об условиях для новых сотрудников необходимо узнавать в каждом отдельно взятом медицинском учреждении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийскую районную больницу ищут медиков в других регионах. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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