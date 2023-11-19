Глава депздрава ХМАО назвал меры поддержки для приезжих медработников

В Югре медработники теперь получают северную надбавку с первого дня работы

20 ноября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Медработникам в Югре помогают с оплатой коммунальных платежей и с арендой жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Скажу о новой мере поддержки, которая работает в этом году. Те, кто приезжает к нам на работу, врачи, медицинские работники, с первого дня работы получают 50% северную надбавку, которую раньше надо было ждать (каждый год прибавлялось по 10%) в течение пяти лет», — сообщил Добровольский в прямом эфире. По его словам, также в Югре действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечение служебным жильем. Помощь в оплате коммунальных услуг и предоставление отпуска для переезда. Применение этих мер зависит от того, где находится место работы — городская или сельская местность, трудно ли туда попасть, а также насколько остро стоит вопрос дефицита кадров в населенном пункте. Об условиях для новых сотрудников необходимо узнавать в каждом отдельно взятом медицинском учреждении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийскую районную больницу ищут медиков в других регионах. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.

Новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате. Об этом в прямом эфире с окружным ЦУР рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «Скажу о новой мере поддержки, которая работает в этом году. Те, кто приезжает к нам на работу, врачи, медицинские работники, с первого дня работы получают 50% северную надбавку, которую раньше надо было ждать (каждый год прибавлялось по 10%) в течение пяти лет», — сообщил Добровольский в прямом эфире. По его словам, также в Югре действуют меры по компенсации аренды жилья или обеспечение служебным жильем. Помощь в оплате коммунальных услуг и предоставление отпуска для переезда. Применение этих мер зависит от того, где находится место работы — городская или сельская местность, трудно ли туда попасть, а также насколько остро стоит вопрос дефицита кадров в населенном пункте. Об условиях для новых сотрудников необходимо узнавать в каждом отдельно взятом медицинском учреждении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийскую районную больницу ищут медиков в других регионах. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.