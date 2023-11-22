Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде

22 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Михаил Абызов заявил, что не понимает, за что несет наказание Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять лет дал показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении. Он заявил, что неоднократно требовал разъяснить обвинение. «По версии следствия я украл у „Сибэко“ и „РЭС“, где я был бенефициарным владельцем на 95,5% на момент сделок, то есть я украл сам у себя», — заявил Абызов. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что впервые за пять лет дает показания. Абызов заявил, что он часто просил следствие объяснить его вину. «Я должен доказывать невиновность и причиненный ущерб, который я не понимаю», — подчеркнул он. Спустя пару часов выступления он потребовал перерыв и заявил, что еще 2,5-3 часа он будет рассказывать об отношении к обвинению по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Абызов был задержан 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По версии следствия, он выводил деньги за рубеж с 2011 по 2014 год. По данным следствия, в 2018 году он участвовал в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета пришло 32,5 млрд рублей от иностранных компаний. Ранее адвокат Абызова Юлий Тай заявил, что суд взыскал с чиновника 22 миллиона долларов по иску Генпрокуратуры РФ. В главном следственном управлении СК РФ заявили, что Абызов создал преступное сообщество. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов впервые за пять лет дал показания в Преображенском суде Москвы по делу о хищении. Он заявил, что неоднократно требовал разъяснить обвинение. «По версии следствия я украл у „Сибэко“ и „РЭС“, где я был бенефициарным владельцем на 95,5% на момент сделок, то есть я украл сам у себя», — заявил Абызов. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что впервые за пять лет дает показания. Абызов заявил, что он часто просил следствие объяснить его вину. «Я должен доказывать невиновность и причиненный ущерб, который я не понимаю», — подчеркнул он. Спустя пару часов выступления он потребовал перерыв и заявил, что еще 2,5-3 часа он будет рассказывать об отношении к обвинению по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Абызов был задержан 27 марта 2019 года по подозрению в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По версии следствия, он выводил деньги за рубеж с 2011 по 2014 год. По данным следствия, в 2018 году он участвовал в продаже акций ОАО «СИБЭКО», а на его счета пришло 32,5 млрд рублей от иностранных компаний. Ранее адвокат Абызова Юлий Тай заявил, что суд взыскал с чиновника 22 миллиона долларов по иску Генпрокуратуры РФ. В главном следственном управлении СК РФ заявили, что Абызов создал преступное сообщество.