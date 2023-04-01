РБК: элитную квартиру экс-советника Медведева выставили на торги

Арестованная квартира экс-министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» и советника бывшего президента России Дмитрия Медведева Михаила Абызова выставлена на торги. Информация об этом размещена на портале «ГИС Торги». Имущество обвиняемого в создании ОПГ должно было появиться на аукционе еще в прошлом году, но продажу отложили из-за споров.
«Квартиру экс-министра „Открытого правительства“ Михаила Абызова в Хамовниках выставили на торги за 411,56 млн рублей. Квартира площадью почти 312 кв. м находится по адресу: 1-й Обыденский переулок, дом 5. Аукцион на повышение с шагом 4 млн рублей пройдет 19 апреля», — передает РБК информацию о лоте.
Часть имущества Абызова и его подельников была арестована и должна была быть продана еще в 2022 году, когда в марте было вынесено соответствующее постановление. «Но аукцион отложили из-за того, что бывший министр оспорил в суде оценку стоимости. Разбирательства длились год, в марте 2023-го судебная коллегия Московского городского суда отказала в удовлетворении требований об отмене результатов оценки имущества», — пишет издание.
Экс-советника Медведева обвинили в создании ОПГ в январе 2022 года, когда Главное следственное управление СК РФ завершило расследование в отношении Абызова и его 11 соучастников. По версии обвинения, в 2012—2018 года Абызов с подельниками похитили средства энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере четырех миллиардов рублей. При этом злоумышленники также участвовали в незаконной предпринимательской деятельности, откуда извлекли доход на 32,5 миллиарда рублей.
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