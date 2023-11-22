Как жителям ЯНАО предотвратить заболевание менингитом

В 2023 году в ЯНАО было зафиксировано несколько очагов менингококковой инфекции, в том числе с летальным исходом. В холодное время года число заболевших, как правило, увеличивается. Чем опасен менингит и как не допустить осложнения заболевания, расскажет URA.RU.
Что такое менингит и как он распространяется?
Менингит — это воспаление мозговых оболочек. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии и грибы. Заболеть могут люди любого возраста, но чаще всего инфекции подвержены дети и пожилые люди. Менингит передается воздушно-капельным путем.
Какие симптомы присущи заболеванию?
Распознать менингит можно по клинике заболевания:
- повышение температуры тела;
- насморк и кашель;
- головная боль и головокружение;
- светобоязнь и слабость;
- тошнота и рвота;
- сыпь.
При несвоевременном обращении за медицинской помощью, могут быть осложнения: судороги, потеря сознания, сонливость, общемозговые расстройства.
Самое тяжелое последствие отказа от похода к врачу — это поражение других органов: миокардиты, эндокардиты, артриты, инфекционно-токсический шок и сепсис.
Что делать для профилактики менингита?
Для исключения тяжелых последствий, в плоть до летального исхода, требуется своевременное обращение к доктору и раннее начало лечения. Для профилактики менингита не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены. Лучший способ уберечь себя — вакцинироваться против гемофильной, пневмококковой и менингококковой инфекций.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.