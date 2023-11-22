Как жителям ЯНАО предотвратить заболевание менингитом

В целях профилактики менингита жителям ЯНАО следует вакцинироваться

Из-за позднего обращения в больницу, пациенты рискуют ухудшением здоровья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2023 году в ЯНАО было зафиксировано несколько очагов менингококковой инфекции, в том числе с летальным исходом. В холодное время года число заболевших, как правило, увеличивается. Чем опасен менингит и как не допустить осложнения заболевания, расскажет URA.RU.

Что такое менингит и как он распространяется?

Менингит — это воспаление мозговых оболочек. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии и грибы. Заболеть могут люди любого возраста, но чаще всего инфекции подвержены дети и пожилые люди. Менингит передается воздушно-капельным путем.

Какие симптомы присущи заболеванию?

Распознать менингит можно по клинике заболевания:

повышение температуры тела;

насморк и кашель;

головная боль и головокружение;

светобоязнь и слабость;

тошнота и рвота;

сыпь.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью, могут быть осложнения: судороги, потеря сознания, сонливость, общемозговые расстройства.

Самое тяжелое последствие отказа от похода к врачу — это поражение других органов: миокардиты, эндокардиты, артриты, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Что делать для профилактики менингита?

Для исключения тяжелых последствий, в плоть до летального исхода, требуется своевременное обращение к доктору и раннее начало лечения. Для профилактики менингита не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены. Лучший способ уберечь себя — вакцинироваться против гемофильной, пневмококковой и менингококковой инфекций.