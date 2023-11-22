22 ноября 2023

Как жителям ЯНАО предотвратить заболевание менингитом

В целях профилактики менингита жителям ЯНАО следует вакцинироваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за позднего обращения в больницу, пациенты рискуют ухудшением здоровья Фото:

В 2023 году в ЯНАО было зафиксировано несколько очагов менингококковой инфекции, в том числе с летальным исходом. В холодное время года число заболевших, как правило, увеличивается. Чем опасен менингит и как не допустить осложнения заболевания, расскажет URA.RU.

Что такое менингит и как он распространяется?

Менингит — это воспаление мозговых оболочек. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии и грибы. Заболеть могут люди любого возраста, но чаще всего инфекции подвержены дети и пожилые люди. Менингит передается воздушно-капельным путем.

Какие симптомы присущи заболеванию?

Распознать менингит можно по клинике заболевания:

  • повышение температуры тела;
  • насморк и кашель;
  • головная боль и головокружение;
  • светобоязнь и слабость;
  • тошнота и рвота;
  • сыпь.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью, могут быть осложнения: судороги, потеря сознания, сонливость, общемозговые расстройства.

Самое тяжелое последствие отказа от похода к врачу — это поражение других органов: миокардиты, эндокардиты, артриты, инфекционно-токсический шок и сепсис.

Что делать для профилактики менингита?

Для исключения тяжелых последствий, в плоть до летального исхода, требуется своевременное обращение к доктору и раннее начало лечения. Для профилактики менингита не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены. Лучший способ уберечь себя — вакцинироваться против гемофильной, пневмококковой и менингококковой инфекций.

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В 2023 году в ЯНАО было зафиксировано несколько очагов менингококковой инфекции, в том числе с летальным исходом. В холодное время года число заболевших, как правило, увеличивается. Чем опасен менингит и как не допустить осложнения заболевания, расскажет URA.RU. Менингит — это воспаление мозговых оболочек. Возбудителями могут быть вирусы, бактерии и грибы. Заболеть могут люди любого возраста, но чаще всего инфекции подвержены дети и пожилые люди. Менингит передается воздушно-капельным путем. Распознать менингит можно по клинике заболевания: При несвоевременном обращении за медицинской помощью, могут быть осложнения: судороги, потеря сознания, сонливость, общемозговые расстройства. Для исключения тяжелых последствий, в плоть до летального исхода, требуется своевременное обращение к доктору и раннее начало лечения. Для профилактики менингита не стоит забывать о соблюдении правил личной гигиены. Лучший способ уберечь себя — вакцинироваться против гемофильной, пневмококковой и менингококковой инфекций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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