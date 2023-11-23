Тюменские фермеры отказываются прививать скот от опасной инфекции

В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать животных от сибирской язвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны, животноводство
От обязательной прививки отказались фермеры, содержащие коз и овец Фото:

В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать свою скотину от сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Поступило информационное письмо из городской станции по борьбе с болезнями животных. Сообщалось, что в Тюмени 10 собственников личных подсобных хозяйств отказались предоставить животных для вакцинации мелкого рогатого скота от сибирской язвы», — говорится в сообщении.

Поясняется, что это нарушает обязательные ветеринарные требования при разведении скота, а также статью федерального закона «О ветеринарии». Известно, что сибирская язва является особо опасной инфекцией, которая может передаться от больного животного человеку. Нарушителям направлены письма о необходимости предоставить животных для вакцинации.

Ранее URA.RU рассказало о легкомысленном отношении фермеров к еще одной опасной болезни скота. Из-за этого очаги коровьего лейкоза подобрались вплотную к областному центру.

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В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать свою скотину от сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступило информационное письмо из городской станции по борьбе с болезнями животных. Сообщалось, что в Тюмени 10 собственников личных подсобных хозяйств отказались предоставить животных для вакцинации мелкого рогатого скота от сибирской язвы», — говорится в сообщении. Поясняется, что это нарушает обязательные ветеринарные требования при разведении скота, а также статью федерального закона «О ветеринарии». Известно, что сибирская язва является особо опасной инфекцией, которая может передаться от больного животного человеку. Нарушителям направлены письма о необходимости предоставить животных для вакцинации. Ранее URA.RU рассказало о легкомысленном отношении фермеров к еще одной опасной болезни скота. Из-за этого очаги коровьего лейкоза подобрались вплотную к областному центру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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