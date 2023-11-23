Тюменские фермеры отказываются прививать скот от опасной инфекции

В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать животных от сибирской язвы

23 ноября 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

От обязательной прививки отказались фермеры, содержащие коз и овец Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать свою скотину от сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступило информационное письмо из городской станции по борьбе с болезнями животных. Сообщалось, что в Тюмени 10 собственников личных подсобных хозяйств отказались предоставить животных для вакцинации мелкого рогатого скота от сибирской язвы», — говорится в сообщении. Поясняется, что это нарушает обязательные ветеринарные требования при разведении скота, а также статью федерального закона «О ветеринарии». Известно, что сибирская язва является особо опасной инфекцией, которая может передаться от больного животного человеку. Нарушителям направлены письма о необходимости предоставить животных для вакцинации. Ранее URA.RU рассказало о легкомысленном отношении фермеров к еще одной опасной болезни скота. Из-за этого очаги коровьего лейкоза подобрались вплотную к областному центру.

В Тюменской области 10 фермеров отказались прививать свою скотину от сибирской язвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступило информационное письмо из городской станции по борьбе с болезнями животных. Сообщалось, что в Тюмени 10 собственников личных подсобных хозяйств отказались предоставить животных для вакцинации мелкого рогатого скота от сибирской язвы», — говорится в сообщении. Поясняется, что это нарушает обязательные ветеринарные требования при разведении скота, а также статью федерального закона «О ветеринарии». Известно, что сибирская язва является особо опасной инфекцией, которая может передаться от больного животного человеку. Нарушителям направлены письма о необходимости предоставить животных для вакцинации. Ранее URA.RU рассказало о легкомысленном отношении фермеров к еще одной опасной болезни скота. Из-за этого очаги коровьего лейкоза подобрались вплотную к областному центру.