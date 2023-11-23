23 ноября 2023

Губернатор Моор вспомнил, какой Тюмень была в 2000-х годах

Моор: существенный вклад в развитие Тюменской области внес Владимир Путин
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, моор александр
Губернатор Мор отметил скачок в развитии области на выставке «Россия» Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время открытия дня региона на выставке «Россия» вспомнил, какой была Тюмень в 2000-х годах. Огромный вклад в развитие региона, по мнению губернатора, внес президент Владимир Путин. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом веке столицу области в полушутку, и полусерьезно называли „столицей деревень“. Даже в центре Тюмени были деревянные тротуары, грязь. Так продолжалось до 2000-го года, пока не появился, не побоюсь этого слова, человек, который изменил все. В этом году президентом нашей страны стал Владимир Владимирович Путин», — передает слова губернатора корреспондент агентства.

Помимо президента, губернатор отметил вклад в становление региона и экс-глав Тюменской области Сергея Собянина и Владимира Якушева. Край под их руководством встал на устойчивый путь развития.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время открытия дня региона на выставке «Россия» вспомнил, какой была Тюмень в 2000-х годах. Огромный вклад в развитие региона, по мнению губернатора, внес президент Владимир Путин. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «В прошлом веке столицу области в полушутку, и полусерьезно называли „столицей деревень“. Даже в центре Тюмени были деревянные тротуары, грязь. Так продолжалось до 2000-го года, пока не появился, не побоюсь этого слова, человек, который изменил все. В этом году президентом нашей страны стал Владимир Владимирович Путин», — передает слова губернатора корреспондент агентства. Помимо президента, губернатор отметил вклад в становление региона и экс-глав Тюменской области Сергея Собянина и Владимира Якушева. Край под их руководством встал на устойчивый путь развития.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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