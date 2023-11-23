Губернатор Моор вспомнил, какой Тюмень была в 2000-х годах

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время открытия дня региона на выставке «Россия» вспомнил, какой была Тюмень в 2000-х годах. Огромный вклад в развитие региона, по мнению губернатора, внес президент Владимир Путин. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«В прошлом веке столицу области в полушутку, и полусерьезно называли „столицей деревень“. Даже в центре Тюмени были деревянные тротуары, грязь. Так продолжалось до 2000-го года, пока не появился, не побоюсь этого слова, человек, который изменил все. В этом году президентом нашей страны стал Владимир Владимирович Путин», — передает слова губернатора корреспондент агентства.
Помимо президента, губернатор отметил вклад в становление региона и экс-глав Тюменской области Сергея Собянина и Владимира Якушева. Край под их руководством встал на устойчивый путь развития.
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