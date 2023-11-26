26 ноября 2023
25 ноября 2023

Курганские полицейские уехали в командировку на Северный Кавказ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Полицейские должны сменить своих коллег в Ингушетии Фото:

Полицейские из Курганской области отправились в очередную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«Отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники полиции сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — указано в telegram-канале силового ведомства.

С напутственным словом к коллегам обратился начальник областного УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который отметил, что условия службы будут непростыми. «От вашего взаимного уважения зависят результаты работы и качество выполняемых задач. Надеюсь, что вы продолжите традиции, заложенные предыдущими отрядами и многими поколениями стражей правопорядка Курганской области», — сказал он.

Курганские полицейские отправляются в командировку на Северный Кавказ раз в полгода. Ранее Ингушетию посетил замначальника по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. В рамках визита он вручил правоохранителям почетные грамоты и нагрудные знаки. Двум сотрудникам были присвоены спецзвания.

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Полицейские из Курганской области отправились в очередную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники полиции сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — указано в telegram-канале силового ведомства. С напутственным словом к коллегам обратился начальник областного УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов, который отметил, что условия службы будут непростыми. «От вашего взаимного уважения зависят результаты работы и качество выполняемых задач. Надеюсь, что вы продолжите традиции, заложенные предыдущими отрядами и многими поколениями стражей правопорядка Курганской области», — сказал он. Курганские полицейские отправляются в командировку на Северный Кавказ раз в полгода. Ранее Ингушетию посетил замначальника по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. В рамках визита он вручил правоохранителям почетные грамоты и нагрудные знаки. Двум сотрудникам были присвоены спецзвания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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