26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

«Зарплата.ру»: почти четверть тюменцев оплатит корпоратив из своего кармана

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Уральского театрального форума. Челябинск, вино, торт, спиртное, алкоголь, пирожки, банкет
63% тюменцев проведут корпоратив в банкетном зале или ресторане Фото:

Новогодний корпоратив проведут 79% тюменских работников. Организация полностью оплатит гуляния у 54% респондентов, 19% работников вынуждены самостоятельно полностью покрывать расходы на праздник. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

«У 27% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 19% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (58%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 18% — менее 1000, 24% — более 3000», — указано в исследовании.

Отмечается, что 63% тюменцев проведут корпоратив в банкетном зале или ресторане, 18% — в офисе, 15% планируют поехать на турбазу или лыжный курорт. Также на 98% гуляний разрешен алкоголь.

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Новогодний корпоратив проведут 79% тюменских работников. Организация полностью оплатит гуляния у 54% респондентов, 19% работников вынуждены самостоятельно полностью покрывать расходы на праздник. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру». «У 27% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 19% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (58%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 18% — менее 1000, 24% — более 3000», — указано в исследовании. Отмечается, что 63% тюменцев проведут корпоратив в банкетном зале или ресторане, 18% — в офисе, 15% планируют поехать на турбазу или лыжный курорт. Также на 98% гуляний разрешен алкоголь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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