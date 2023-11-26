«Зарплата.ру»: почти четверть тюменцев оплатит корпоратив из своего кармана

Новогодний корпоратив проведут 79% тюменских работников. Организация полностью оплатит гуляния у 54% респондентов, 19% работников вынуждены самостоятельно полностью покрывать расходы на праздник. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».
«У 27% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 19% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (58%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 18% — менее 1000, 24% — более 3000», — указано в исследовании.
Отмечается, что 63% тюменцев проведут корпоратив в банкетном зале или ресторане, 18% — в офисе, 15% планируют поехать на турбазу или лыжный курорт. Также на 98% гуляний разрешен алкоголь.
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