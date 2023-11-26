Тюменские кондитеры завоевали пять наград на международной выставке Cake Artist World. Участники представляли свои десерты на тему «Царство Посейдона». Об этом URA.RU рассказала участница выставки из Тюмени Екатерина Андриянова.
«От Тюмени участвовало шесть человек. Мы получили две золотые награды, одно серебро и две бронзы. Запись и регистрация на этот конкурс проходила за полгода, участие принимали кондитеры из Европы, Канады, ЮАР, Белоруссии, Болгарии. На выставке представлены различные работы в категориях: свадебный торт, 3D-торт, скульптуры и фигурки из мастики и пластичного шоколада», — рассказал URA.RU Екатерина.
Работы оценивали профессиональные судьи. Свой торт в виде Русалочки кондитер выполнила из мастики, карамели и шоколада. Отмечается, что выставка прошла в Москве. На мероприятии представили более 200 десертов.
Фото: Екатерина Андриянова в соцсети «ВКонтакте», https://clck.ru/36omo4
Фото: Екатерина Андриянова в соцсети «ВКонтакте», https://clck.ru/36ompG
Фото: Екатерина Андриянова в соцсети «ВКонтакте», https://clck.ru/36omyk
Фото: Екатерина Андриянова в соцсети «ВКонтакте», https://clck.ru/36onom
Тюменские кондитеры завоевали пять наград на международной выставке Cake Artist World. Участники представляли свои десерты на тему «Царство Посейдона». Об этом URA.RU рассказала участница выставки из Тюмени Екатерина Андриянова. «От Тюмени участвовало шесть человек. Мы получили две золотые награды, одно серебро и две бронзы. Запись и регистрация на этот конкурс проходила за полгода, участие принимали кондитеры из Европы, Канады, ЮАР, Белоруссии, Болгарии. На выставке представлены различные работы в категориях: свадебный торт, 3D-торт, скульптуры и фигурки из мастики и пластичного шоколада», — рассказал URA.RU Екатерина. Работы оценивали профессиональные судьи. Свой торт в виде Русалочки кондитер выполнила из мастики, карамели и шоколада. Отмечается, что выставка прошла в Москве. На мероприятии представили более 200 десертов.