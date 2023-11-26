26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

Тюменки завоевали награды в международной выставке кондитерского искусства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые десерты ресторана Castor'ka. Екатеринбург, десерт, морковный торт
Участники представляли свои десерты на тему «Царство Посейдона» (архивное фото) Фото:

Тюменские кондитеры завоевали пять наград на международной выставке Cake Artist World. Участники представляли свои десерты на тему «Царство Посейдона». Об этом URA.RU рассказала участница выставки из Тюмени Екатерина Андриянова.

«От Тюмени участвовало шесть человек. Мы получили две золотые награды, одно серебро и две бронзы. Запись и регистрация на этот конкурс проходила за полгода, участие принимали кондитеры из Европы, Канады, ЮАР, Белоруссии, Болгарии. На выставке представлены различные работы в категориях: свадебный торт, 3D-торт, скульптуры и фигурки из мастики и пластичного шоколада», — рассказал URA.RU Екатерина.

Работы оценивали профессиональные судьи. Свой торт в виде Русалочки кондитер выполнила из мастики, карамели и шоколада. Отмечается, что выставка прошла в Москве. На мероприятии представили более 200 десертов.

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Тюменские кондитеры завоевали пять наград на международной выставке Cake Artist World. Участники представляли свои десерты на тему «Царство Посейдона». Об этом URA.RU рассказала участница выставки из Тюмени Екатерина Андриянова. «От Тюмени участвовало шесть человек. Мы получили две золотые награды, одно серебро и две бронзы. Запись и регистрация на этот конкурс проходила за полгода, участие принимали кондитеры из Европы, Канады, ЮАР, Белоруссии, Болгарии. На выставке представлены различные работы в категориях: свадебный торт, 3D-торт, скульптуры и фигурки из мастики и пластичного шоколада», — рассказал URA.RU Екатерина. Работы оценивали профессиональные судьи. Свой торт в виде Русалочки кондитер выполнила из мастики, карамели и шоколада. Отмечается, что выставка прошла в Москве. На мероприятии представили более 200 десертов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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