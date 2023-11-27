В тюменской администрации вернули масочный режим

В администрации Тюменского района введен масочный режим

28 ноября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Масочный режим вернулся, но из-за ОРВИ, а не коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В администрации Тюменского района введен масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В администрации района введен масочный режим. В нашем здании начали болеть ОРВИ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Тюменского района. Ранее пресс-служба администрации также опубликовала фото с заседания Общественной молодежной палаты при думе мэрии. Его участники также находились в масках. Всеобщий масочный режим в Тюменской области был отменен в июне 2022 года. Его введение было обусловлено эпидемией коронавируса.

В администрации Тюменского района введен масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В администрации района введен масочный режим. В нашем здании начали болеть ОРВИ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Тюменского района. Ранее пресс-служба администрации также опубликовала фото с заседания Общественной молодежной палаты при думе мэрии. Его участники также находились в масках. Всеобщий масочный режим в Тюменской области был отменен в июне 2022 года. Его введение было обусловлено эпидемией коронавируса.