В тюменской администрации вернули масочный режим

Масочный режим вернулся, но из-за ОРВИ, а не коронавируса
В администрации Тюменского района введен масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В администрации района введен масочный режим. В нашем здании начали болеть ОРВИ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Тюменского района.
Ранее пресс-служба администрации также опубликовала фото с заседания Общественной молодежной палаты при думе мэрии. Его участники также находились в масках.
Всеобщий масочный режим в Тюменской области был отменен в июне 2022 года. Его введение было обусловлено эпидемией коронавируса.
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