27 ноября 2023

В тюменской администрации вернули масочный режим

В администрации Тюменского района введен масочный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим вернулся, но из-за ОРВИ, а не коронавируса Фото:

В администрации Тюменского района введен масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В администрации района введен масочный режим. В нашем здании начали болеть ОРВИ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Тюменского района.

Ранее пресс-служба администрации также опубликовала фото с заседания Общественной молодежной палаты при думе мэрии. Его участники также находились в масках.

Всеобщий масочный режим в Тюменской области был отменен в июне 2022 года. Его введение было обусловлено эпидемией коронавируса.

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В администрации Тюменского района введен масочный режим из-за заболеваемости ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В администрации района введен масочный режим. В нашем здании начали болеть ОРВИ», — сообщила URA.RU пресс-секретарь мэрии Тюменского района. Ранее пресс-служба администрации также опубликовала фото с заседания Общественной молодежной палаты при думе мэрии. Его участники также находились в масках. Всеобщий масочный режим в Тюменской области был отменен в июне 2022 года. Его введение было обусловлено эпидемией коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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