Мэрия Кургана ограничит управкомпаниям увеличение тарифов за содержание жилья

29 ноября 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Управкомпании Кургана смогут увеличить плату за содержание многоквартирных домов не более чем на 7% Фото: Алексей Гущин © URA.RU Мэрия Кургана ограничит максимальный процент увеличения платы за содержание жилых помещений. С 1 января 2024 года управляющие компании не смогут поднять этот тариф более чем на 7%. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации. «Администрация Кургана постановляет: установить на 2024 год предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 7,2%. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года», — указано на сайте. Также сообщается, что контроль за исполнением постановления возложили на директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Кургана Анну Бунину. Сейчас, по данным с сайта мэрии, размер платы за содержание жилого помещения в Кургане составляет примерно от 10 до 20 рублей за квадратный метр. Ранее URA.RU писало, что регионам РФ установили разные пределы роста платы за ЖКХ. Год назад сообщалось, что в регионе даже после индексации, которая по решению Правительства РФ была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года, тарифы на услуги ЖКХ будут ниже, чем в ряде регионов страны. Тогда изменение стоимости ЖКХ составило 9% от существующей платы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Кургана ограничит максимальный процент увеличения платы за содержание жилых помещений. С 1 января 2024 года управляющие компании не смогут поднять этот тариф более чем на 7%. Соответствующая информация расположена на сайте городской администрации. «Администрация Кургана постановляет: установить на 2024 год предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в размере 7,2%. Постановление вступает в силу с 01.01.2024 года», — указано на сайте. Также сообщается, что контроль за исполнением постановления возложили на директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Кургана Анну Бунину. Сейчас, по данным с сайта мэрии, размер платы за содержание жилого помещения в Кургане составляет примерно от 10 до 20 рублей за квадратный метр. Ранее URA.RU писало, что регионам РФ установили разные пределы роста платы за ЖКХ. Год назад сообщалось, что в регионе даже после индексации, которая по решению Правительства РФ была перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года, тарифы на услуги ЖКХ будут ниже, чем в ряде регионов страны. Тогда изменение стоимости ЖКХ составило 9% от существующей платы.