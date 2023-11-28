28 ноября 2023

Турэксперты признали Тюменскую область сказочным регионом России

Tutu: Тюменская область стала сказочным регионом России за конька-горбунка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граффити с Петром Ершовым. Тюмень, граффити, ершов петр
В Тюменской области родился автор сказки про конька-горбунка Петр Ершов Фото:

Тюменская область вошла в список сказочных регионов России. Эксперты сервиса путешествий tutu пояснили, что Ишим считается родиной конька-горбунка.

«Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев. Родиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим», — передает мнение экспертов РИА Новости.

Автор сказки Петр Ершов родился в Ишимском уезде. В городе Тобольске установлен памятник писателю, а красочные издания «Конька-горбунка» продаются во множестве городов региона.

В число сказочных регионов также вошла Костромская область за Снегурочку. В Костроме расположен терем и резиденция героини. Родиной Иванушки-дурачка считается Архангельская область, а колобка — Ульяновская. В Ярославской области расположен частный музей Царевны-лягушки, а Жар-птица обитает в поселке Палеха Ивановской области. Замыкает список Тверская область. Здесь в одной из деревень родился самый страшный герой русских сказок — Змей Горыныч.

Тюменский дворец культуры «Нефтяник» в новом творческом сезоне выпустит собственные сказки. Режиссер Допуа Леван поделился, что они будут основаны на северных легендах. Кроме сказок, для детей появится цикл музыкальных, танцевальных и литературных перформансов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область вошла в список сказочных регионов России. Эксперты сервиса путешествий tutu пояснили, что Ишим считается родиной конька-горбунка. «Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев. Родиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим», — передает мнение экспертов РИА Новости. Автор сказки Петр Ершов родился в Ишимском уезде. В городе Тобольске установлен памятник писателю, а красочные издания «Конька-горбунка» продаются во множестве городов региона. В число сказочных регионов также вошла Костромская область за Снегурочку. В Костроме расположен терем и резиденция героини. Родиной Иванушки-дурачка считается Архангельская область, а колобка — Ульяновская. В Ярославской области расположен частный музей Царевны-лягушки, а Жар-птица обитает в поселке Палеха Ивановской области. Замыкает список Тверская область. Здесь в одной из деревень родился самый страшный герой русских сказок — Змей Горыныч. Тюменский дворец культуры «Нефтяник» в новом творческом сезоне выпустит собственные сказки. Режиссер Допуа Леван поделился, что они будут основаны на северных легендах. Кроме сказок, для детей появится цикл музыкальных, танцевальных и литературных перформансов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...