Турэксперты признали Тюменскую область сказочным регионом России

Tutu: Тюменская область стала сказочным регионом России за конька-горбунка

В Тюменской области родился автор сказки про конька-горбунка Петр Ершов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская область вошла в список сказочных регионов России. Эксперты сервиса путешествий tutu пояснили, что Ишим считается родиной конька-горбунка.

«Эксперты сервиса путешествий нашли на карте России регионы, которые считаются родиной сказочных героев. Родиной конька-горбунка считается Тюменская область, город Ишим», — передает мнение экспертов РИА Новости.

Автор сказки Петр Ершов родился в Ишимском уезде. В городе Тобольске установлен памятник писателю, а красочные издания «Конька-горбунка» продаются во множестве городов региона.

В число сказочных регионов также вошла Костромская область за Снегурочку. В Костроме расположен терем и резиденция героини. Родиной Иванушки-дурачка считается Архангельская область, а колобка — Ульяновская. В Ярославской области расположен частный музей Царевны-лягушки, а Жар-птица обитает в поселке Палеха Ивановской области. Замыкает список Тверская область. Здесь в одной из деревень родился самый страшный герой русских сказок — Змей Горыныч.

Тюменский дворец культуры «Нефтяник» в новом творческом сезоне выпустит собственные сказки. Режиссер Допуа Леван поделился, что они будут основаны на северных легендах. Кроме сказок, для детей появится цикл музыкальных, танцевальных и литературных перформансов.