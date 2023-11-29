Власти ЯНАО ищут специалиста для ремонта импортного томографа за 7,2 млн рублей

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа объявил конкурс по поиску специалиста, готового за 7,2 млн рублей отремонтировать томограф Achieva 1.5 T фирмы Philips в Ноябрьской больнице. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».
«Исполнитель по заданию заказчика обязуется в установленный контрактом срок оказать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту томографа магнитно-резонансного Achieva 1.5 T, а заказчик в лице ГБУЗ ЯНАО „Ноябрьская ЦГБ“ обязуется принять оказанные услуги и оплатить их. Срок оказания услуг — ежеквартально, с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в опубликованной на портале документации.
Власти ЯНАО планировали потратить 500 млн рублей на поставку и монтаж мобильного здания с рентген-кабинетом для горбольницы Ноябрьска. Комплекс должен быть установлен не позднее 1 декабря 2024 года.
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