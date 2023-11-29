29 ноября 2023

Дума Тюмени одобрила бюджет города с дефицитом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Тюмень, совещание, тюменская городская дума, заседание
Депутаты думы Тюмени приняли бюджет с дефицитом в 3 млрд рублей Фото:

Депутаты городской думы Тюмени приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. В финансовом документе заложен дефицит, но власти планируют обойтись без кредитных средств. Об этом на заседании заявила спикер думы Тюмени Светлана Иванова.

«Мы с вами проголосовали за бюджет. Он традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — рассказала Светлана Иванова.

По словам Ивановой, в бюджете сохранено финансирование 21 муниципальной программы, будут продолжены строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и продлены меры соцзащиты семей участников СВО. Дефицит бюджета составит три миллиарда рублей. Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За» проект, двое представителей фракции КПРФ воздержались.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты городской думы Тюмени приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. В финансовом документе заложен дефицит, но власти планируют обойтись без кредитных средств. Об этом на заседании заявила спикер думы Тюмени Светлана Иванова. «Мы с вами проголосовали за бюджет. Он традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — рассказала Светлана Иванова. По словам Ивановой, в бюджете сохранено финансирование 21 муниципальной программы, будут продолжены строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и продлены меры соцзащиты семей участников СВО. Дефицит бюджета составит три миллиарда рублей. Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За» проект, двое представителей фракции КПРФ воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...