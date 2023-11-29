Дума Тюмени одобрила бюджет города с дефицитом

Депутаты городской думы Тюмени приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. В финансовом документе заложен дефицит, но власти планируют обойтись без кредитных средств. Об этом на заседании заявила спикер думы Тюмени Светлана Иванова.
«Мы с вами проголосовали за бюджет. Он традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — рассказала Светлана Иванова.
По словам Ивановой, в бюджете сохранено финансирование 21 муниципальной программы, будут продолжены строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и продлены меры соцзащиты семей участников СВО. Дефицит бюджета составит три миллиарда рублей. Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За» проект, двое представителей фракции КПРФ воздержались.
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