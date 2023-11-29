Дума Тюмени одобрила бюджет города с дефицитом

30 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Тюмени приняли бюджет с дефицитом в 3 млрд рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутаты городской думы Тюмени приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. В финансовом документе заложен дефицит, но власти планируют обойтись без кредитных средств. Об этом на заседании заявила спикер думы Тюмени Светлана Иванова. «Мы с вами проголосовали за бюджет. Он традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — рассказала Светлана Иванова. По словам Ивановой, в бюджете сохранено финансирование 21 муниципальной программы, будут продолжены строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и продлены меры соцзащиты семей участников СВО. Дефицит бюджета составит три миллиарда рублей. Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За» проект, двое представителей фракции КПРФ воздержались.

Депутаты городской думы Тюмени приняли бюджет города на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов. В финансовом документе заложен дефицит, но власти планируют обойтись без кредитных средств. Об этом на заседании заявила спикер думы Тюмени Светлана Иванова. «Мы с вами проголосовали за бюджет. Он традиционно сохраняет социальную направленность, главный финансовый документ принят с хорошими параметрами. Имеется дефицит бюджета на 2024 год, но имеется уверенность, что обойдемся без привлечения кредитных средств. Бюджет готовился и принимался в непростых условиях», — рассказала Светлана Иванова. По словам Ивановой, в бюджете сохранено финансирование 21 муниципальной программы, будут продолжены строительство и ремонт дорог, благоустройство дворов и продлены меры соцзащиты семей участников СВО. Дефицит бюджета составит три миллиарда рублей. Бюджет был принят 32 голосами депутатов «За» проект, двое представителей фракции КПРФ воздержались.