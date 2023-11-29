У отдаленных микрорайонов Кургана появился шанс получить новые дороги

Сотрудники администрации с учетом пожелании должны будут обновить планы по ремонту дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил сотрудникам мэрии столицы региона еще раз изучить потребность в новых дорогах жителей удаленных от центра микрорайонов и исходя из этого скорректировать план. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Поручил городской администрации еще раз внимательно изучить потребность ряда удаленных от центра районов в строительстве новых дорог и заняться этим вопросом со следующего года. Причем в различных направлениях развития городской территории. Не на словах, а путем внесения конкретных объектов в ежегодный план дорожного строительства и ремонтов. Звучат предложения по Северному, Черемухово, Рябково и т. д.» — сообщил Шумков.

Глава региона попросил жителей региона направлять заявки по дорогам представителям Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана. Он отметил, что власти будут учитывать не только активность, но и готовность жителей регистрировать свое жилье законным образом.

Ранее Шумков проконтролировал ход дорожно-строительных работ на пяти больших участках в Кургане. Работы на этих участках находятся в завершающей стадии.