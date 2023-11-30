Forbes заявил о серьезной проблеме, с которой Украина столкнется после конфликта

Forbes: Украина страдает от утечки мозгов

30 ноября 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

На Украине наблюдается отток людей с высшим образованием, пишет Forbes Фото: Официальный сайт президента Украины Украина рискует столкнуться с сильной нехваткой специалистов после конфликта с Россией, так как более трети украинцев покинули страну. Об этом пишет журнал Forbes. Автор материала подчеркнул, что стране придется долго восстанавливаться после конфликта с РФ. «Еще одна цена, которая может отбросить Украину на много лет назад: утечка мозгов. Более трети украинского населения (по оценкам, в 2021 году оно составило 44 миллиона человек) было перемещено, и по состоянию на 14 ноября во всем мире зарегистрировано 6,3 миллиона украинских беженцев», — написали в статье. Уточняется, что около 15% украинцев в данный момент проживает за пределами страны. При этом среди беженцев преобладает число граждан с высшим образованием. Ранее украинские СМИ писали, что государству не хватает специалистов в сфере образования. По данным прессы, многие образованные люди «собрали вещи и уехали», передает RT.

Украина рискует столкнуться с сильной нехваткой специалистов после конфликта с Россией, так как более трети украинцев покинули страну. Об этом пишет журнал Forbes. Автор материала подчеркнул, что стране придется долго восстанавливаться после конфликта с РФ. «Еще одна цена, которая может отбросить Украину на много лет назад: утечка мозгов. Более трети украинского населения (по оценкам, в 2021 году оно составило 44 миллиона человек) было перемещено, и по состоянию на 14 ноября во всем мире зарегистрировано 6,3 миллиона украинских беженцев», — написали в статье. Уточняется, что около 15% украинцев в данный момент проживает за пределами страны. При этом среди беженцев преобладает число граждан с высшим образованием. Ранее украинские СМИ писали, что государству не хватает специалистов в сфере образования. По данным прессы, многие образованные люди «собрали вещи и уехали», передает RT.