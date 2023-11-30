Forbes заявил о серьезной проблеме, с которой Украина столкнется после конфликта

Forbes: Украина страдает от утечки мозгов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
На Украине наблюдается отток людей с высшим образованием, пишет Forbes Фото:

Украина рискует столкнуться с сильной нехваткой специалистов после конфликта с Россией, так как более трети украинцев покинули страну. Об этом пишет журнал Forbes.

Автор материала подчеркнул, что стране придется долго восстанавливаться после конфликта с РФ. «Еще одна цена, которая может отбросить Украину на много лет назад: утечка мозгов. Более трети украинского населения (по оценкам, в 2021 году оно составило 44 миллиона человек) было перемещено, и по состоянию на 14 ноября во всем мире зарегистрировано 6,3 миллиона украинских беженцев», — написали в статье.

Уточняется, что около 15% украинцев в данный момент проживает за пределами страны. При этом среди беженцев преобладает число граждан с высшим образованием.

Ранее украинские СМИ писали, что государству не хватает специалистов в сфере образования. По данным прессы, многие образованные люди «собрали вещи и уехали», передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина рискует столкнуться с сильной нехваткой специалистов после конфликта с Россией, так как более трети украинцев покинули страну. Об этом пишет журнал Forbes. Автор материала подчеркнул, что стране придется долго восстанавливаться после конфликта с РФ. «Еще одна цена, которая может отбросить Украину на много лет назад: утечка мозгов. Более трети украинского населения (по оценкам, в 2021 году оно составило 44 миллиона человек) было перемещено, и по состоянию на 14 ноября во всем мире зарегистрировано 6,3 миллиона украинских беженцев», — написали в статье. Уточняется, что около 15% украинцев в данный момент проживает за пределами страны. При этом среди беженцев преобладает число граждан с высшим образованием. Ранее украинские СМИ писали, что государству не хватает специалистов в сфере образования. По данным прессы, многие образованные люди «собрали вещи и уехали», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...