В Тюменской области ограничили движение по федеральной трассе

Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах временно ограничили движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.
«В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями временно ограничено движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень — Омск с 246 по 375 км в Ишимском и Абатском районах. Ограничительные меры будут действовать с 18:00 до окончания работ по устранению скользкости на дороге», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области.
На время непогоды водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. В случае, если такой возможности нет, ГИБДД советует выбирать безопасный стиль управления транспортом.
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