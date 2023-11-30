В Тюменской области ограничили движение по федеральной трассе

Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
На трассе Тюмень — Омск ограничили движение большегрузов Фото:

Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах временно ограничили движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями временно ограничено движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень — Омск с 246 по 375 км в Ишимском и Абатском районах. Ограничительные меры будут действовать с 18:00 до окончания работ по устранению скользкости на дороге», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области.

На время непогоды водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. В случае, если такой возможности нет, ГИБДД советует выбирать безопасный стиль управления транспортом.

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Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах временно ограничили движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями временно ограничено движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень — Омск с 246 по 375 км в Ишимском и Абатском районах. Ограничительные меры будут действовать с 18:00 до окончания работ по устранению скользкости на дороге», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области. На время непогоды водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. В случае, если такой возможности нет, ГИБДД советует выбирать безопасный стиль управления транспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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