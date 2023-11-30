В Тюменской области ограничили движение по федеральной трассе

Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движение

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение большегрузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за непогоды на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском и Абатском районах временно ограничили движение. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями временно ограничено движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень — Омск с 246 по 375 км в Ишимском и Абатском районах. Ограничительные меры будут действовать с 18:00 до окончания работ по устранению скользкости на дороге», — указано в сообщении telegram-канала УГИБДД по Тюменской области.

На время непогоды водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок. В случае, если такой возможности нет, ГИБДД советует выбирать безопасный стиль управления транспортом.