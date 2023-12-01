Существуют четыре проблемы, связанные с помощью США Украине. О них рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Питер Сойка.
«Во-первых, ситуация на линии фронта долгое время оставалась неизменной, несмотря на усилия всех сторон. Во-вторых, Соединенные Штаты истощили европейские запасы бывшей советской военной техники, убедив правительства передать ее Украине», —
Он добавил, что США занимают доминирующую позицию на европейском газовом рынке, но достижение этой цели требует больших финансовых ресурсов и может обострить отношения с Москвой. Что же касается оказания финансовой поддержки украинским властям, то оно обходится достаточно дорого для американских налогоплательщиков.
Конгресс США одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонса, США признают необходимость оказания помощи Киеву, хотя основным приоритетом в настоящее время является помощь Израилю.
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