Сотрудник академии наук озвучил четыре проблемы помощи США Украине

Сотрудник АН Словакии: США из-за Украины истратили европейские запасы оружия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, белый дом, зима, stock, White house
Помощь США Украине уходит в никуда, заявил Питер Сойка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Существуют четыре проблемы, связанные с помощью США Украине. О них рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Питер Сойка.

«Во-первых, ситуация на линии фронта долгое время оставалась неизменной, несмотря на усилия всех сторон. Во-вторых, Соединенные Штаты истощили европейские запасы бывшей советской военной техники, убедив правительства передать ее Украине», — написал Сойка в статье для South China Morning Post.

Он добавил, что США занимают доминирующую позицию на европейском газовом рынке, но достижение этой цели требует больших финансовых ресурсов и может обострить отношения с Москвой. Что же касается оказания финансовой поддержки украинским властям, то оно обходится достаточно дорого для американских налогоплательщиков.

Конгресс США одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонса, США признают необходимость оказания помощи Киеву, хотя основным приоритетом в настоящее время является помощь Израилю.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Существуют четыре проблемы, связанные с помощью США Украине. О них рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Питер Сойка. «Во-первых, ситуация на линии фронта долгое время оставалась неизменной, несмотря на усилия всех сторон. Во-вторых, Соединенные Штаты истощили европейские запасы бывшей советской военной техники, убедив правительства передать ее Украине», — написал Сойка в статье для South China Morning Post. Он добавил, что США занимают доминирующую позицию на европейском газовом рынке, но достижение этой цели требует больших финансовых ресурсов и может обострить отношения с Москвой. Что же касается оказания финансовой поддержки украинским властям, то оно обходится достаточно дорого для американских налогоплательщиков. Конгресс США одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонса, США признают необходимость оказания помощи Киеву, хотя основным приоритетом в настоящее время является помощь Израилю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...