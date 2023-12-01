Сотрудник академии наук озвучил четыре проблемы помощи США Украине

Сотрудник АН Словакии: США из-за Украины истратили европейские запасы оружия

01 декабря 2023 в 08:09 Размер текста - 17 +

Помощь США Украине уходит в никуда, заявил Питер Сойка Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существуют четыре проблемы, связанные с помощью США Украине. О них рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Питер Сойка. «Во-первых, ситуация на линии фронта долгое время оставалась неизменной, несмотря на усилия всех сторон. Во-вторых, Соединенные Штаты истощили европейские запасы бывшей советской военной техники, убедив правительства передать ее Украине», — написал Сойка в статье для South China Morning Post. Он добавил, что США занимают доминирующую позицию на европейском газовом рынке, но достижение этой цели требует больших финансовых ресурсов и может обострить отношения с Москвой. Что же касается оказания финансовой поддержки украинским властям, то оно обходится достаточно дорого для американских налогоплательщиков. Конгресс США одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонса, США признают необходимость оказания помощи Киеву, хотя основным приоритетом в настоящее время является помощь Израилю.

Существуют четыре проблемы, связанные с помощью США Украине. О них рассказал научный сотрудник Словацкой академии наук Питер Сойка. «Во-первых, ситуация на линии фронта долгое время оставалась неизменной, несмотря на усилия всех сторон. Во-вторых, Соединенные Штаты истощили европейские запасы бывшей советской военной техники, убедив правительства передать ее Украине», — написал Сойка в статье для South China Morning Post. Он добавил, что США занимают доминирующую позицию на европейском газовом рынке, но достижение этой цели требует больших финансовых ресурсов и может обострить отношения с Москвой. Что же касается оказания финансовой поддержки украинским властям, то оно обходится достаточно дорого для американских налогоплательщиков. Конгресс США одобрит дополнительную помощь Украине к Рождеству. По словам спикера Палаты представителей Майкла Джонса, США признают необходимость оказания помощи Киеву, хотя основным приоритетом в настоящее время является помощь Израилю.