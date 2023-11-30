В США признались в грандиозном обмане Украины

WP: большая часть помощи Украине оседает в США
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Помощь для Украины используется внутри США, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стало известно о том, что существует значительная часть военной помощи США для Киева, которая фактически не доходит до украинского государства, а тратится на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи США Украине состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вместо того, чтобы деньги напрямую отправлялись на Украину, они используются здесь для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено в Киев из американских запасов. По оценке одного из исследований, примерно 90 процентов из общей суммы военной помощи в размере 68 миллиардов долларов, которую Конгресс одобрил после вторжения России в Украину, будет использовано на территории США.

Американские штаты получили общий доход в размере 27 миллиардов долларов благодаря военной помощи Украине, согласно данным администрации Конгресса США. Средства предназначены для закупки боеприпасов и тактической техники. Самые высокие инвестиции, составляющие 2,364 миллиарда долларов, были получены штатом Пенсильвания для разработки оружия и боеприпасов.

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Стало известно о том, что существует значительная часть военной помощи США для Киева, которая фактически не доходит до украинского государства, а тратится на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Самый сокровенный секрет военной помощи США Украине состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах», — говорится в материале газеты. Там добавили, что вместо того, чтобы деньги напрямую отправлялись на Украину, они используются здесь для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено в Киев из американских запасов. По оценке одного из исследований, примерно 90 процентов из общей суммы военной помощи в размере 68 миллиардов долларов, которую Конгресс одобрил после вторжения России в Украину, будет использовано на территории США. Американские штаты получили общий доход в размере 27 миллиардов долларов благодаря военной помощи Украине, согласно данным администрации Конгресса США. Средства предназначены для закупки боеприпасов и тактической техники. Самые высокие инвестиции, составляющие 2,364 миллиарда долларов, были получены штатом Пенсильвания для разработки оружия и боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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