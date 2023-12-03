Глава СКР занялся группой подростков-хулиганов из Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации, в которой группа тюменских подростков занималась избиением и порчей чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
«В соцсетях сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. По данному факту следственными органами СКР по региону организована процессуальная проверка», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе доследственной проверки. Главе ведомства также нужно будет сообщить о предварительно установленных обстоятельствах.
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