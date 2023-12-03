03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Глава СКР занялся группой подростков-хулиганов из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации, в которой группа тюменских подростков занималась избиением и порчей чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«В соцсетях сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. По данному факту следственными органами СКР по региону организована процессуальная проверка», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе доследственной проверки. Главе ведомства также нужно будет сообщить о предварительно установленных обстоятельствах.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке информации, в которой группа тюменских подростков занималась избиением и порчей чужого имущества. Об этом сообщила пресс-служба СКР. «В соцсетях сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. По данному факту следственными органами СКР по региону организована процессуальная проверка», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе доследственной проверки. Главе ведомства также нужно будет сообщить о предварительно установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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