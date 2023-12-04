04 декабря 2023

Курганские силовики игнорируют жалобы предпринимателя о захвате имущества. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, замок, закрытый двор
Курганский бизнесмен не может получить помощь силовиков в конфликте Фото:

Предприниматель из Кургана не может добиться помощи правоохранительных органов. Женщина жалуется в полицию на якобы захват ее имущества, но ситуация не меняется. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая.

«На протяжении полутора месяцев мы и наши арендаторы не можем попасть на базу „Вторресурсы“ по улице Омской, 128», — сообщила владелица предприятия. По ее данным, купивший одно из зданий на торгах бизнесмен закрыл ворота и не пускает других людей на территорию. После ее жалоб в полицию ситуация не изменилась.

Одно из зданий через банк отошло к новому собственнику, который занимается ремонтом сельхозтехники. Несмотря на то, что в его владении лишь часть имущества, он решил полностью перекрыть проезд на базу.

«Нам привозят для переработки использованную бумагу десятки бюджетных учреждений. И мы больше месяца не может работать, потому что база закрыта новым соседом. Он ведет себя вызывающе, угрожает. Вероятно, думает, что его поступки прикроет сын, работающий в одном из силовых ведомств», — сокрушается собеседница. Из-за ситуации с базы стали съезжать арендаторы, которые не могут попасть в свои офисы. Возможной целью конфликтного поведения соседа является выкуп оставшегося имущества по бросовой цене.

Также в полицию было подано частное заявление о хищении новым владельцем имущества в купленном здании на 6,8 млн рублей, но полиция вынесла отказ. При этом опрос свидетелей и второй стороны якобы не производился. Полиция в здании, где было имущество, не появлялась.

Узнать мнение другой стороны не удалось — номера телефона бизнесмена нет в распоряжении редакции. Также информацию о конфликте запросили в полиции. В ведомстве ответили, что поводов для работы органов нет. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. По данному факту проведена проверка. Решение вопроса между двумя хозяйствующими субъектами должно решаться в рамках гражданско-правового поля при обращении в суд», — сообщили в УМВД региона.

Прежний замок на воротах базы «Вторресурсы» в Кургане
Прежний замок на воротах базы «Вторресурсы» в Кургане
Новый замок, установленный на воротах курганской базы
Новый замок, установленный на воротах курганской базы
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприниматель из Кургана не может добиться помощи правоохранительных органов. Женщина жалуется в полицию на якобы захват ее имущества, но ситуация не меняется. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая. «На протяжении полутора месяцев мы и наши арендаторы не можем попасть на базу „Вторресурсы“ по улице Омской, 128», — сообщила владелица предприятия. По ее данным, купивший одно из зданий на торгах бизнесмен закрыл ворота и не пускает других людей на территорию. После ее жалоб в полицию ситуация не изменилась. Одно из зданий через банк отошло к новому собственнику, который занимается ремонтом сельхозтехники. Несмотря на то, что в его владении лишь часть имущества, он решил полностью перекрыть проезд на базу. «Нам привозят для переработки использованную бумагу десятки бюджетных учреждений. И мы больше месяца не может работать, потому что база закрыта новым соседом. Он ведет себя вызывающе, угрожает. Вероятно, думает, что его поступки прикроет сын, работающий в одном из силовых ведомств», — сокрушается собеседница. Из-за ситуации с базы стали съезжать арендаторы, которые не могут попасть в свои офисы. Возможной целью конфликтного поведения соседа является выкуп оставшегося имущества по бросовой цене. Также в полицию было подано частное заявление о хищении новым владельцем имущества в купленном здании на 6,8 млн рублей, но полиция вынесла отказ. При этом опрос свидетелей и второй стороны якобы не производился. Полиция в здании, где было имущество, не появлялась. Узнать мнение другой стороны не удалось — номера телефона бизнесмена нет в распоряжении редакции. Также информацию о конфликте запросили в полиции. В ведомстве ответили, что поводов для работы органов нет. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. По данному факту проведена проверка. Решение вопроса между двумя хозяйствующими субъектами должно решаться в рамках гражданско-правового поля при обращении в суд», — сообщили в УМВД региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...