Курганские силовики игнорируют жалобы предпринимателя о захвате имущества. Фото, видео

05 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский бизнесмен не может получить помощь силовиков в конфликте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель из Кургана не может добиться помощи правоохранительных органов. Женщина жалуется в полицию на якобы захват ее имущества, но ситуация не меняется. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая. «На протяжении полутора месяцев мы и наши арендаторы не можем попасть на базу „Вторресурсы“ по улице Омской, 128», — сообщила владелица предприятия. По ее данным, купивший одно из зданий на торгах бизнесмен закрыл ворота и не пускает других людей на территорию. После ее жалоб в полицию ситуация не изменилась. Одно из зданий через банк отошло к новому собственнику, который занимается ремонтом сельхозтехники. Несмотря на то, что в его владении лишь часть имущества, он решил полностью перекрыть проезд на базу. «Нам привозят для переработки использованную бумагу десятки бюджетных учреждений. И мы больше месяца не может работать, потому что база закрыта новым соседом. Он ведет себя вызывающе, угрожает. Вероятно, думает, что его поступки прикроет сын, работающий в одном из силовых ведомств», — сокрушается собеседница. Из-за ситуации с базы стали съезжать арендаторы, которые не могут попасть в свои офисы. Возможной целью конфликтного поведения соседа является выкуп оставшегося имущества по бросовой цене. Также в полицию было подано частное заявление о хищении новым владельцем имущества в купленном здании на 6,8 млн рублей, но полиция вынесла отказ. При этом опрос свидетелей и второй стороны якобы не производился. Полиция в здании, где было имущество, не появлялась. Узнать мнение другой стороны не удалось — номера телефона бизнесмена нет в распоряжении редакции. Также информацию о конфликте запросили в полиции. В ведомстве ответили, что поводов для работы органов нет. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. По данному факту проведена проверка. Решение вопроса между двумя хозяйствующими субъектами должно решаться в рамках гражданско-правового поля при обращении в суд», — сообщили в УМВД региона. Прежний замок на воротах базы «Вторресурсы» в Кургане фото: Надежда Павина Новый замок, установленный на воротах курганской базы фото: Надежда Павина Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Кургана не может добиться помощи правоохранительных органов. Женщина жалуется в полицию на якобы захват ее имущества, но ситуация не меняется. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая. «На протяжении полутора месяцев мы и наши арендаторы не можем попасть на базу „Вторресурсы“ по улице Омской, 128», — сообщила владелица предприятия. По ее данным, купивший одно из зданий на торгах бизнесмен закрыл ворота и не пускает других людей на территорию. После ее жалоб в полицию ситуация не изменилась. Одно из зданий через банк отошло к новому собственнику, который занимается ремонтом сельхозтехники. Несмотря на то, что в его владении лишь часть имущества, он решил полностью перекрыть проезд на базу. «Нам привозят для переработки использованную бумагу десятки бюджетных учреждений. И мы больше месяца не может работать, потому что база закрыта новым соседом. Он ведет себя вызывающе, угрожает. Вероятно, думает, что его поступки прикроет сын, работающий в одном из силовых ведомств», — сокрушается собеседница. Из-за ситуации с базы стали съезжать арендаторы, которые не могут попасть в свои офисы. Возможной целью конфликтного поведения соседа является выкуп оставшегося имущества по бросовой цене. Также в полицию было подано частное заявление о хищении новым владельцем имущества в купленном здании на 6,8 млн рублей, но полиция вынесла отказ. При этом опрос свидетелей и второй стороны якобы не производился. Полиция в здании, где было имущество, не появлялась. Узнать мнение другой стороны не удалось — номера телефона бизнесмена нет в распоряжении редакции. Также информацию о конфликте запросили в полиции. В ведомстве ответили, что поводов для работы органов нет. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №2 УМВД России по г. Кургану. По данному факту проведена проверка. Решение вопроса между двумя хозяйствующими субъектами должно решаться в рамках гражданско-правового поля при обращении в суд», — сообщили в УМВД региона.