04 декабря 2023

В тюменских селах выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость ВИЧ в тюменских селах выше, чем в среднем по стране Фото:

В Тюменской области за 2022 год выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией в сельских местностях. По данным аналитиков социальной платформы «Если быть точным», на 100 тысяч населения приходится до 97 новых случаев.

«В некоторых регионах выросла заболеваемость среди сельского населения. К ним относится Тюменская область — 60—97 случаев на 100 тысяч населения», — сообщают аналитики. Среднероссийский показатель — 39 новых случаев на 100 тысяч населения.

Высокая заболеваемость ВИЧ не характерна для жителей сел. Данная тенденция говорит о том, что инфекция вышла за пределы уязвимых групп и охватывает все более широкие слои населения.

Согласно статистике 2023 года, с января по сентябрь в регионе выявлено 818 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме.

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В Тюменской области за 2022 год выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией в сельских местностях. По данным аналитиков социальной платформы «Если быть точным», на 100 тысяч населения приходится до 97 новых случаев. «В некоторых регионах выросла заболеваемость среди сельского населения. К ним относится Тюменская область — 60—97 случаев на 100 тысяч населения», — сообщают аналитики. Среднероссийский показатель — 39 новых случаев на 100 тысяч населения. Высокая заболеваемость ВИЧ не характерна для жителей сел. Данная тенденция говорит о том, что инфекция вышла за пределы уязвимых групп и охватывает все более широкие слои населения. Согласно статистике 2023 года, с января по сентябрь в регионе выявлено 818 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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