В тюменских селах выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией

05 декабря 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Заболеваемость ВИЧ в тюменских селах выше, чем в среднем по стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области за 2022 год выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией в сельских местностях. По данным аналитиков социальной платформы «Если быть точным», на 100 тысяч населения приходится до 97 новых случаев. «В некоторых регионах выросла заболеваемость среди сельского населения. К ним относится Тюменская область — 60—97 случаев на 100 тысяч населения», — сообщают аналитики. Среднероссийский показатель — 39 новых случаев на 100 тысяч населения. Высокая заболеваемость ВИЧ не характерна для жителей сел. Данная тенденция говорит о том, что инфекция вышла за пределы уязвимых групп и охватывает все более широкие слои населения. Согласно статистике 2023 года, с января по сентябрь в регионе выявлено 818 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме.

В Тюменской области за 2022 год выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией в сельских местностях. По данным аналитиков социальной платформы «Если быть точным», на 100 тысяч населения приходится до 97 новых случаев. «В некоторых регионах выросла заболеваемость среди сельского населения. К ним относится Тюменская область — 60—97 случаев на 100 тысяч населения», — сообщают аналитики. Среднероссийский показатель — 39 новых случаев на 100 тысяч населения. Высокая заболеваемость ВИЧ не характерна для жителей сел. Данная тенденция говорит о том, что инфекция вышла за пределы уязвимых групп и охватывает все более широкие слои населения. Согласно статистике 2023 года, с января по сентябрь в регионе выявлено 818 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме.