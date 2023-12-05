Мэрия объяснила, почему в разы увеличилась стоимость ледового городка в Кургане

Стоимость ледового городка в Кургане увеличилась из-за гирлянд и обновления

В мэрии объяснили, что в ледовом городке будут выполнять более сложные работы, чем раньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость возведения ледового городка в Кургане выросла почти в три раза из-за того, что, в том числе, в контракт были включены новые виды работ, а некоторые из старых — стали сложнее и затратнее. Данная информация размещена в telegram-канале мэрии.

«По сравнению с контрактом 2022 года в контракт 2023 года дополнительно вошли работы по обкладке льдом стен и ската большой горки с нанесением художественной резьбы по льду, дополнительная светодиодная подсветка фигур; изготовление ледового объекта — лабиринта со светодиодной подсветкой», — объяснили в мэрии.

Представители администрации отметили, что в рамках контракта закупят новые гирлянды на деревья и заменят старые, которые пришли в негодность. Также в контракт включено проведение новогодних мероприятий, которые проводятся не только на центральной площади. В мэрии добавили, что в этом году ледовая фигура «Чаши» станет больше. Представители администрации сообщили, что на рост стоимости контракта повлияло и увеличение стоимости работ по монтажу и привлечению специальной техники для монтажа. Все конкурсные процедуры, по словам сотрудников мэрии, проведены с соблюдением законодательства.

В 2023 году стоимость этих работ превысит 6 млн рублей. На портале госзакупок указано, что стоимость контракта, в который были включены похожие работы, в 2022 году составляла 2,3 млн рублей. Помимо этого в рамках другого контракта на создание ледового городка в Кургане потратят 17,2 млн рублей. Выполнять работы будет компания «Троя-С», которая ранее уже занималась возведением ледового городка в Кургане.