В Салехарде состоится концерт пианиста Дениса Мацуева

В Салехарде (ЯНАО) 6 декабря состоится выступление пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра (Санкт-Петербург).
«В административном центре ЯНАО — Салехарде 6 декабря в 19:00 состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — Денис Мацуев», — сообщает пресс-служба театра на официальном сайте.
В программе концерта как русские, так и зарубежные исполнители. Зрители смогут услышать известные произведения Николая Римского-Корсакова и второй концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена.
Ранее URA.RU рассказало, что специально для концертов Дениса Мацуева был куплен рояль марки Steinway. Это произошло после жалобы пианиста на состояние музыкальных инструментов.
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