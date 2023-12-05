05 декабря 2023

В Салехарде состоится концерт пианиста Дениса Мацуева

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Денис Мацуев в филармонии. Екатеринбург, мацуев денис
Денис Мацуев даст концерт в Салехарде 6 декабря (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 6 декабря состоится выступление пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра (Санкт-Петербург).

«В административном центре ЯНАО — Салехарде 6 декабря в 19:00 состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — Денис Мацуев», — сообщает пресс-служба театра на официальном сайте.

В программе концерта как русские, так и зарубежные исполнители. Зрители смогут услышать известные произведения Николая Римского-Корсакова и второй концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена.

Ранее URA.RU рассказало, что специально для концертов Дениса Мацуева был куплен рояль марки Steinway. Это произошло после жалобы пианиста на состояние музыкальных инструментов.

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В Салехарде (ЯНАО) 6 декабря состоится выступление пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра (Санкт-Петербург). «В административном центре ЯНАО — Салехарде 6 декабря в 19:00 состоится концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — Денис Мацуев», — сообщает пресс-служба театра на официальном сайте. В программе концерта как русские, так и зарубежные исполнители. Зрители смогут услышать известные произведения Николая Римского-Корсакова и второй концерт для фортепиано с оркестром Фридерика Шопена. Ранее URA.RU рассказало, что специально для концертов Дениса Мацуева был куплен рояль марки Steinway. Это произошло после жалобы пианиста на состояние музыкальных инструментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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