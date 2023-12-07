Тюменские общественники помогут фонду Путина в поддержке участников СВО

Фонду Путна помогут тюменские общественники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Общественная палата Тюменской области заключила соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом сообщили власти города Ялуторовск.

«Руководитель филиала Динара Поштаренко и председатель палаты Геннадий Чеботарев подписали документ о начале совместной работы. В соглашении предусмотрено проведение совместных мероприятий по оказанию помощи бойцам и их семьям», — написали в telegram-канале мэрии Ялуторовска.

Фонд «Защитники отечества» был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Его основными задачами является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших. Таким людям будет оказана помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, получении других мер социальной поддержки.

В Тюменской области 15 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» получили удостоверения ветеранов боевых действий. После вручения удостоверений сотрудники фонда сразу приступили к работе со своими подопечными.