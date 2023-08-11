Документы получили мобилизованные жители, контрактники и бойцы добровольческих отрядов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени участникам спецоперации РФ на Украине вручили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в официальном telegram-канале фонда «Защитники Отечества». Документы получили мобилизованные жители, контрактники и бойцы отрядов «Барс», «Ахмат» и «Тобол».

«15 подопечных филиала фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области получили удостоверения ветеранов боевых действий. <…> После вручения удостоверений социальные координаторы сразу приступили к работе со своими подопечными. Также ветераны в рамках одного окна получили консультации и оформили документы у специалистов Соцфонда, органов соцзащиты и образования, центра занятости», — сообщили в telegram-канале организации.

Также отмечается, что за два месяца работы в тюменский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило около 900 обращений, 30% из них связаны именно с получением удостоверения ветерана боевых действий.

Доброволец отряда «Барс» Сергей Рыков поблагодарил сотрудников фонда и отметил их оперативную работу по решению своего вопроса. «Я обратился две недели назад по вопросу получения удостоверения и оказанию медицинской помощи. Был очень удивлен, когда на следующий день мне позвонили и предложили пройти медицинское обследование. Далее со мной социальный координатор Галина была на постоянной связи, консультировала по всем моим вопросам», — добавил Рыков.

Церемония открытия фонда «Защитники Отечества» в Тюмени прошла 31 мая. В ней приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и Герой России Рустам Сайфуллин. Полноценную работу фонд начал 1 июня в доме №12 по улице Приисковой. Как отметил глава региона, основной задачей фонда является персональное сопровождение ветеранов, участников СВО и членов семьи погибших воинов.

Фото: telegram-канал фонда «Защитники Отечества», https://t.me/fond_ZO/1121

Фото: telegram-канал фонда «Защитники Отечества», https://t.me/fond_ZO/1121