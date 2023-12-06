06 декабря 2023

Как в ЯНАО адаптируются приезжие из других государств

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, телефон, мигранты, жкх, рабочие
На Ямале для мигрантов действуют адаптационные программы Фото:

На Ямале действуют социальные проекты, позволяющие адаптироваться трудовым мигрантам, приехавшим из стран СНГ. Об этом URA.RU рассказали в миграционном центре Торгово-промышленной палаты ЯНАО.

«Иностранцы, приезжающие в ЯНАО, должны успешно социализироваться, для этого создаются необходимые условия. Эту задачу выполняет миграционный центр, принципами деятельности которого являются удобство, легальность, прозрачность, контроль и законность. Трудовые мигранты, которые пребывают, как правило устраиваются в организации, где работают их родственники или земляки. У них сильно распространен институт землячества», — поделились с URA.RU специалисты центра.

Миграционный центр Торгово-промышленной палаты начал свою работу в 2015 году. В нем мигранты могут получить необходимые услуги по системе «одного окна»:

  • Заполнение заявлений на оформление трудового патента, разрешение на временное проживание в РФ, вида на жительство и гражданства РФ
  • Проведение экзамена для подтверждения владения русским языком, на знание истории России и основ законодательства Российской Федерации

  • Оформление полиса добровольного медицинского страхования

  • Перевод документов

В центре действуют адаптационные и просветительские проекты для иностранцев. «С недавнего времени мы реализуем проекты „Сотрудничество-Интеграция—Согласие“ и „Межнациональный диалог“. Они направлены на адаптацию трудовых мигрантов и их семей, прибывших на Ямал из стран СНГ. Благодаря этим мероприятиям, иностранные граждане участвуют в обучающих семинарах по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, а также посещают выставки и музеи для приобщения к русской культуре», — подчеркнули в миграционном центре.

Ранее URA.RU сообщало о росте населения в ЯНАО за десять месяцев 2023 года. Основной прирост жителей в округе связан с приездом жителей из стран СНГ.

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На Ямале действуют социальные проекты, позволяющие адаптироваться трудовым мигрантам, приехавшим из стран СНГ. Об этом URA.RU рассказали в миграционном центре Торгово-промышленной палаты ЯНАО. «Иностранцы, приезжающие в ЯНАО, должны успешно социализироваться, для этого создаются необходимые условия. Эту задачу выполняет миграционный центр, принципами деятельности которого являются удобство, легальность, прозрачность, контроль и законность. Трудовые мигранты, которые пребывают, как правило устраиваются в организации, где работают их родственники или земляки. У них сильно распространен институт землячества», — поделились с URA.RU специалисты центра. Миграционный центр Торгово-промышленной палаты начал свою работу в 2015 году. В нем мигранты могут получить необходимые услуги по системе «одного окна»: Оформление полиса добровольного медицинского страхования Перевод документов В центре действуют адаптационные и просветительские проекты для иностранцев. «С недавнего времени мы реализуем проекты „Сотрудничество-Интеграция—Согласие“ и „Межнациональный диалог“. Они направлены на адаптацию трудовых мигрантов и их семей, прибывших на Ямал из стран СНГ. Благодаря этим мероприятиям, иностранные граждане участвуют в обучающих семинарах по русскому языку, истории и основам законодательства РФ, а также посещают выставки и музеи для приобщения к русской культуре», — подчеркнули в миграционном центре. Ранее URA.RU сообщало о росте населения в ЯНАО за десять месяцев 2023 года. Основной прирост жителей в округе связан с приездом жителей из стран СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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