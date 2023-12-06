06 декабря 2023

Власти ЯНАО показали, как будет выглядеть новая школа в Ноябрьске. Фото

В Ноябрьске появятся сразу три новых школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный
Самую большую школу в Ноябрьске будут посещать 1200 детей Фото:

Самая большая школа в Ноябрьске (ЯНАО) на 1200 мест появится в восьмом микрорайоне. Еще две, каждая на 500 мест, будут возведены для учеников начальных классов возле третьей и шестой школ, сообщила пресс-служба правительства округа.

«Школа в восьмом микрорайоне большая не только по количеству учащихся. Площадь здания составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн. Приток естественного света обеспечит большое количество витражей», — говорится в сообщении.

На этом объекте уже готов фундамент, возведен подвальный этаж. Строители начали монтировать инженерные сети.

Школы для начальных классов только начали строить. Оба здания соединят переходами с действующими учебными заведениями. На прилегающей территории высадят деревья и газоны, оборудуют проезды и тротуары, возведут игровые и спортивные площадки.

За пять лет на Ямале открыты 28 новых детских садов и восемь школ. Сейчас строительные работы ведутся еще на 10 объектах. Помимо Ноябрьска школы возводятся в Новом Уренгое, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде и Губкинском.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана на 800 учеников.

Площадь школы составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн.
Площадь школы составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн.
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Самая большая школа в Ноябрьске (ЯНАО) на 1200 мест появится в восьмом микрорайоне. Еще две, каждая на 500 мест, будут возведены для учеников начальных классов возле третьей и шестой школ, сообщила пресс-служба правительства округа. «Школа в восьмом микрорайоне большая не только по количеству учащихся. Площадь здания составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн. Приток естественного света обеспечит большое количество витражей», — говорится в сообщении. На этом объекте уже готов фундамент, возведен подвальный этаж. Строители начали монтировать инженерные сети. Школы для начальных классов только начали строить. Оба здания соединят переходами с действующими учебными заведениями. На прилегающей территории высадят деревья и газоны, оборудуют проезды и тротуары, возведут игровые и спортивные площадки. За пять лет на Ямале открыты 28 новых детских садов и восемь школ. Сейчас строительные работы ведутся еще на 10 объектах. Помимо Ноябрьска школы возводятся в Новом Уренгое, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана на 800 учеников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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