Власти ЯНАО показали, как будет выглядеть новая школа в Ноябрьске. Фото

В Ноябрьске появятся сразу три новых школы

07 декабря 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Самую большую школу в Ноябрьске будут посещать 1200 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самая большая школа в Ноябрьске (ЯНАО) на 1200 мест появится в восьмом микрорайоне. Еще две, каждая на 500 мест, будут возведены для учеников начальных классов возле третьей и шестой школ, сообщила пресс-служба правительства округа. «Школа в восьмом микрорайоне большая не только по количеству учащихся. Площадь здания составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн. Приток естественного света обеспечит большое количество витражей», — говорится в сообщении. На этом объекте уже готов фундамент, возведен подвальный этаж. Строители начали монтировать инженерные сети. Школы для начальных классов только начали строить. Оба здания соединят переходами с действующими учебными заведениями. На прилегающей территории высадят деревья и газоны, оборудуют проезды и тротуары, возведут игровые и спортивные площадки. За пять лет на Ямале открыты 28 новых детских садов и восемь школ. Сейчас строительные работы ведутся еще на 10 объектах. Помимо Ноябрьска школы возводятся в Новом Уренгое, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана на 800 учеников. Площадь школы составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн. Правительство ЯНАО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самая большая школа в Ноябрьске (ЯНАО) на 1200 мест появится в восьмом микрорайоне. Еще две, каждая на 500 мест, будут возведены для учеников начальных классов возле третьей и шестой школ, сообщила пресс-служба правительства округа. «Школа в восьмом микрорайоне большая не только по количеству учащихся. Площадь здания составит 34 тысячи квадратных метров. С учетом подвала и технического этажа построят пять этажей. Предусмотрен бассейн. Приток естественного света обеспечит большое количество витражей», — говорится в сообщении. На этом объекте уже готов фундамент, возведен подвальный этаж. Строители начали монтировать инженерные сети. Школы для начальных классов только начали строить. Оба здания соединят переходами с действующими учебными заведениями. На прилегающей территории высадят деревья и газоны, оборудуют проезды и тротуары, возведут игровые и спортивные площадки. За пять лет на Ямале открыты 28 новых детских садов и восемь школ. Сейчас строительные работы ведутся еще на 10 объектах. Помимо Ноябрьска школы возводятся в Новом Уренгое, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое завершают строительство новой школы с бассейном. Проектная мощность нового образовательного учреждения рассчитана на 800 учеников.