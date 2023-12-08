08 декабря 2023

Жителей ЯНАО пригласили в космос

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО в космос
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с космонавтом Денисом Матвеевым. Екатеринбург, нашивка, шеврон, Роскосмос, центр подготовки космонавтов
Жителей ЯНАО пригласили в ряды космонавтов Фото:

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО до 35 лет в ряды космонавтов. Об этом сообщили в мэрии Тазовского района.

«Новость для тех ямальцев, кто мечтал однажды отправиться к звездам — летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей округа в ряды космонавтов. Кому дорога в звездный отряд? Готовым к отбору крепким ямальцам в возрасте до 35 лет», — написали власти в своем telegram-канале.

В приоритете наличие у желающих высшего образования по инженерным, научным или летным специальностям. Заявки от северян принимаются на ямал100.рф до 20 декабря.

Двое жителей Салехарда отправили свои документы в «РОСКОСМОС». До 20 декабря документы салехардцев должна оценить специальная комиссия.

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Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО до 35 лет в ряды космонавтов. Об этом сообщили в мэрии Тазовского района. «Новость для тех ямальцев, кто мечтал однажды отправиться к звездам — летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей округа в ряды космонавтов. Кому дорога в звездный отряд? Готовым к отбору крепким ямальцам в возрасте до 35 лет», — написали власти в своем telegram-канале. В приоритете наличие у желающих высшего образования по инженерным, научным или летным специальностям. Заявки от северян принимаются на ямал100.рф до 20 декабря. Двое жителей Салехарда отправили свои документы в «РОСКОСМОС». До 20 декабря документы салехардцев должна оценить специальная комиссия.
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