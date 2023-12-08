Жителей ЯНАО пригласили в космос

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО в космос

Жителей ЯНАО пригласили в ряды космонавтов Фото: Илья Московец © URA.RU

Летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей ЯНАО до 35 лет в ряды космонавтов. Об этом сообщили в мэрии Тазовского района.

«Новость для тех ямальцев, кто мечтал однажды отправиться к звездам — летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил жителей округа в ряды космонавтов. Кому дорога в звездный отряд? Готовым к отбору крепким ямальцам в возрасте до 35 лет», — написали власти в своем telegram-канале.

В приоритете наличие у желающих высшего образования по инженерным, научным или летным специальностям. Заявки от северян принимаются на ямал100.рф до 20 декабря.

Двое жителей Салехарда отправили свои документы в «РОСКОСМОС». До 20 декабря документы салехардцев должна оценить специальная комиссия.