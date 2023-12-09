Самолет не смог улететь из Москвы в ЯНАО из-за поломки

В аэропорту Внуково (Москва) самолет не смог вылететь до Ноябрьска (ЯНАО) из-за неисправности самолета. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.
«Задержка рейса Рейс UT-455 Москва — Ноябрьск. Людей посадили в автобус. Привезли к самолету. Минут двадцать продержали в автобусе в холоде. Потом автобусы назад привезли людей в здание аэропорта. Представители авиакомпании сообщили пассажирам, что рейс задержан по причине неисправности самолета», — рассказал собеседник.
На сайте «Яндекс Путешествия» указано, что самолет должен был вылететь в 10:05, однако выдвинулся в 12:07. Собеседник не уточнил, что именно сломалось у судна. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Ранее самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из тюменского аэропорта Рощино в Новый Уренгой (ЯНАО). Причиной стала неисправность флайт-контроля.
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