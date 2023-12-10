10 декабря 2023
09 декабря 2023

Балерина Марина Сибаяма удивилась количеству алкоголя в курганских магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Балерина Марина Сибаяма. Курган
Японская балерина рассказала, что ее удивило в курганских магазинах Фото:

Балерина из Японии Марина Сибаяма, которая сейчас работает в московской труппе «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова, рассказала URA.RU, что ее удивило во время визита в Курган. По ее словам, ее поразило количество алкоголя в местных магазинах.

Балерина отметила, что посещала местные торговые сети в ноябре, когда приезжала в Курган. Тогда, делится Сибаяма, у нее было время прогуляться по городу. «Я зашла в местный магазин и удивилась количеству алкогольных напитков. Казалось, что полки были бесконечными», — пояснила URA.RU японская балерина.

В прошлый раз Сибаяма поделилась, что ее удивило количество майонеза на курганских прилавках. Балерина также осталось под впечатлением от того, что в регионе были дешевыми хлеб, яблоки и огурцы. Об этом Сибаяма рассказала в коротком видео. Во время разговора с журналистом балерина также поделилась своими впечатлениями от аномальных холодов. Сибаяма отметила, что не может вынести на улице дольше пяти минут, а все репетиции проводила в перчатках.

Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж с выступления японской балерины Марины Сибаяма в Курганской филармонии. Артистка вместе с московской труппой показывала на городской сцене балет «Щелкунчик».

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Балерина из Японии Марина Сибаяма, которая сейчас работает в московской труппе «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова, рассказала URA.RU, что ее удивило во время визита в Курган. По ее словам, ее поразило количество алкоголя в местных магазинах. Балерина отметила, что посещала местные торговые сети в ноябре, когда приезжала в Курган. Тогда, делится Сибаяма, у нее было время прогуляться по городу. «Я зашла в местный магазин и удивилась количеству алкогольных напитков. Казалось, что полки были бесконечными», — пояснила URA.RU японская балерина. В прошлый раз Сибаяма поделилась, что ее удивило количество майонеза на курганских прилавках. Балерина также осталось под впечатлением от того, что в регионе были дешевыми хлеб, яблоки и огурцы. Об этом Сибаяма рассказала в коротком видео. Во время разговора с журналистом балерина также поделилась своими впечатлениями от аномальных холодов. Сибаяма отметила, что не может вынести на улице дольше пяти минут, а все репетиции проводила в перчатках. Ранее URA.RU опубликовало фоторепортаж с выступления японской балерины Марины Сибаяма в Курганской филармонии. Артистка вместе с московской труппой показывала на городской сцене балет «Щелкунчик».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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