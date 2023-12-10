10 декабря 2023
09 декабря 2023

Мэр Тюмени рассказал о решении проблем с электричеством в СНТ

Мэр Тюмени: работы по восстановлению электричества в СНТ ведутся круглосуточно
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируют задействовать дополнительную технику и генераторы, их предоставят МЧС и ТВВИКУ Фото:

В Тюмени в СНТ круглосуточно ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук. Кроме того, планируют задействовать дополнительную технику и генераторы, их предоставят МЧС и ТВВИКУ.

«Оперативные бригады „Россети Тюмень“, „Дорстрой“, „СУЭНКО“ работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии и стабилизировать ситуацию в этом районе города. Это большая совместная работа, которая проводилась и проводится все эти дни. Сегодня задействованы все силы и средства электросетевых компаний», — сообщил глава города в своем telegram-канале.

В СНТ дежурят представители департамента безопасности жизнедеятельности. Они занимаются координацией деятельности структур, которые восстанавливают электричество в этих районах.

Как ранее сообщал глава города, проблемы с электричеством возникают из-за того, что сети не рассчитаны на круглогодичное проживание тюменцев в СНТ. Власти держат ситуацию на контроле.

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В Тюмени в СНТ круглосуточно ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук. Кроме того, планируют задействовать дополнительную технику и генераторы, их предоставят МЧС и ТВВИКУ. «Оперативные бригады „Россети Тюмень“, „Дорстрой“, „СУЭНКО“ работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии и стабилизировать ситуацию в этом районе города. Это большая совместная работа, которая проводилась и проводится все эти дни. Сегодня задействованы все силы и средства электросетевых компаний», — сообщил глава города в своем telegram-канале. В СНТ дежурят представители департамента безопасности жизнедеятельности. Они занимаются координацией деятельности структур, которые восстанавливают электричество в этих районах. Как ранее сообщал глава города, проблемы с электричеством возникают из-за того, что сети не рассчитаны на круглогодичное проживание тюменцев в СНТ. Власти держат ситуацию на контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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