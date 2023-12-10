Крупный бизнес в ЯНАО заработал на закупках 11 млрд рублей

Госзакупки принесли предпринимателям ЯНАО 3 млрд рублей больше, чем 2022 году

Поставщиками товаров, услуг и работ стали почти 930 ямальских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За 11 месяцев объем закупок у малого и среднего предпринимательства (МСП) Ямала крупными компаниями с госучастием превысил 11 млрд рублей — на 3 млрд рублей больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Поставщиками стали почти 930 ямальских компаний, сообщают в окружном департаменте экономики.

«С начала года более 210 крупных госкомпаний стали заказчиками товаров, работ и услуг у малого и среднего бизнеса ЯНАО», — приводит ведомство слова заместителя генерального директора Корпорации МСП Натальи Коротченковой. Среди лидеров по объему закупок — ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром Инвест», ООО «Ачим Девелопмент», АО «Уренгойская городская сервисная компания» и другие.

Также в ЯНАО 69 заказчиков регионального уровня провели электронные торги с субъектами МСП на 25,44 млрд рублей. Из них 3,33 млрд рублей — закупки у малых и средних предприятий родного региона.

Особенно значительным стал прирост объема тендеров у МСП региональными заказчиками в сферах растениеводства, животноводства, охоты (в 15,4 раза), деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (3,7 раза), производства пищевых продуктов (2,7 раза), научных исследований и разработок (2,5 раза) и др.

Ранее URA.RU сообщало о том, что компания из Надыма (ЯНАО) ООО «Дорремстрой» заключила контракт с ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» на содержание участков автодороги Сургут — Салехард. Стоимость контракта — 988 миллионов 988 тысяч рублей.