В Тюменской области построят причал на реке Иртыш

11 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Строительство начнется в 2024 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тобольском районе (Тюменская область) появится причал на реке Иртыш. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Строительство начнется в 2024 году. «Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест. ООО „ТВС“ начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг», — рассказали в инфоцентре. Власти Тобольска ранее сообщали о строительстве частного причала на набережной. Как писало URA.RU, там также планируют обустроить предприятия общепита и прогулочные зоны.

В Тобольском районе (Тюменская область) появится причал на реке Иртыш. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Строительство начнется в 2024 году. «Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест. ООО „ТВС“ начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг», — рассказали в инфоцентре. Власти Тобольска ранее сообщали о строительстве частного причала на набережной. Как писало URA.RU, там также планируют обустроить предприятия общепита и прогулочные зоны.