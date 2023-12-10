В Тюменской области построят причал на реке Иртыш

В Тобольском районе (Тюменская область) появится причал на реке Иртыш. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Строительство начнется в 2024 году.
«Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест. ООО „ТВС“ начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг», — рассказали в инфоцентре.
Власти Тобольска ранее сообщали о строительстве частного причала на набережной. Как писало URA.RU, там также планируют обустроить предприятия общепита и прогулочные зоны.
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