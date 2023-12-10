10 декабря 2023

В Тюменской области построят причал на реке Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд МЧС по пляжам Курган, причал, веревка
Строительство начнется в 2024 году Фото:

В Тобольском районе (Тюменская область) появится причал на реке Иртыш. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Строительство начнется в 2024 году.

«Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест. ООО „ТВС“ начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг», — рассказали в инфоцентре.

Власти Тобольска ранее сообщали о строительстве частного причала на набережной. Как писало URA.RU, там также планируют обустроить предприятия общепита и прогулочные зоны.

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В Тобольском районе (Тюменская область) появится причал на реке Иртыш. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Строительство начнется в 2024 году. «Инвестор планирует вложить в реализацию проекта 400 млн рублей, из них 50 млн — заем Инвестиционного агентства Тюменской области. Будет создано 19 рабочих мест. ООО „ТВС“ начнет строительство в 2024 году для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг», — рассказали в инфоцентре. Власти Тобольска ранее сообщали о строительстве частного причала на набережной. Как писало URA.RU, там также планируют обустроить предприятия общепита и прогулочные зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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