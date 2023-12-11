Курганские власти проиграли суд по обслуживанию мостов

12 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Представители правительства пытались в Арбитражном суде оспорить решение УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители ГКУ «Курганавтодор» не смогли в Арбитражном суде доказать, что правильно составили документацию для закупки по обслуживанию мостов в регионе. Данная информация размещена на сайте областного УФАС. «Управлением принято решение, что учреждение незаконно объединило в один лот услуги, которые напрямую между собой не взаимосвязаны, а также установило противоречивые требования в техническом задании, что делает такое описание объекта закупки противоречащим положениям Закона о контрактной системе и влечет за собой ограничение участников закупки. ГКУ „Курганавтодор“ подало иск в Арбитражный суд Курганской области, не согласившись с решением управления. Суд поддержал законность решения контрольного органа», — указано в сообщении. УФАС в конце декабря 2022 года аннулировало эту закупку из-за ошибок в конкурсной документации. К тому времени «Курганавтодор» нашел подрядчика для обслуживания мостов в 2023 и 2024 году. Представители ООО «Скала» готовы были выполнить контракт за 253 млн рублей вместо начальной цены в 346 млн. Из-за аннулирования закупки в начале 2023 года за мостами в регионе следили временные подрядчики.

Представители ГКУ «Курганавтодор» не смогли в Арбитражном суде доказать, что правильно составили документацию для закупки по обслуживанию мостов в регионе. Данная информация размещена на сайте областного УФАС. «Управлением принято решение, что учреждение незаконно объединило в один лот услуги, которые напрямую между собой не взаимосвязаны, а также установило противоречивые требования в техническом задании, что делает такое описание объекта закупки противоречащим положениям Закона о контрактной системе и влечет за собой ограничение участников закупки. ГКУ „Курганавтодор“ подало иск в Арбитражный суд Курганской области, не согласившись с решением управления. Суд поддержал законность решения контрольного органа», — указано в сообщении. УФАС в конце декабря 2022 года аннулировало эту закупку из-за ошибок в конкурсной документации. К тому времени «Курганавтодор» нашел подрядчика для обслуживания мостов в 2023 и 2024 году. Представители ООО «Скала» готовы были выполнить контракт за 253 млн рублей вместо начальной цены в 346 млн. Из-за аннулирования закупки в начале 2023 года за мостами в регионе следили временные подрядчики.