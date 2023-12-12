Спикер думы Тюмени попросила исправить цифру в отчете «на более красивую»

12 декабря 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Тюмени согласились исправить цифру в отчете чиновников по исполнению муниципальной программы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спикер думы Тюмени Светлана Иванова предложила депутатам исправить цифру в отчете о ходе исполнения муниципальной программы межконфессионального согласия, так как показатель не отражает всей работы и не соответствует имиджу города. Депутаты на заседании комиссии думы приняли решение заменить формулировку в документе на «100-процентное исполнение». Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «438 тысяч рублей предусмотрено в бюджет на муниципальную программу согласия и мира. Если поделить на жителей, то получится 0,52 рубля на человека. Это как бы не очень правильно, некорректно и совсем не про нас. Более корректно было бы назвать другую цифру», — рекомендовала Светлана Иванова депутатам. По этой рекомендации председатель комиссии по городскому самоуправлению думы Тюмени Степан Киричук включил в итоговый текст документа формулировку о «100-процентном исполнении». Он согласился со Светланой Ивановой, что первоначальная цифра в отчете не украшала решение думы и ничего толкового не говорила. Муниципальная программа межконфессионального согласия и мира действует в Тюмени с 2015 года, ежегодно на ее исполнений власти выделяют 438 тысяч рублей.

Спикер думы Тюмени Светлана Иванова предложила депутатам исправить цифру в отчете о ходе исполнения муниципальной программы межконфессионального согласия, так как показатель не отражает всей работы и не соответствует имиджу города. Депутаты на заседании комиссии думы приняли решение заменить формулировку в документе на «100-процентное исполнение». Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий. «438 тысяч рублей предусмотрено в бюджет на муниципальную программу согласия и мира. Если поделить на жителей, то получится 0,52 рубля на человека. Это как бы не очень правильно, некорректно и совсем не про нас. Более корректно было бы назвать другую цифру», — рекомендовала Светлана Иванова депутатам. По этой рекомендации председатель комиссии по городскому самоуправлению думы Тюмени Степан Киричук включил в итоговый текст документа формулировку о «100-процентном исполнении». Он согласился со Светланой Ивановой, что первоначальная цифра в отчете не украшала решение думы и ничего толкового не говорила. Муниципальная программа межконфессионального согласия и мира действует в Тюмени с 2015 года, ежегодно на ее исполнений власти выделяют 438 тысяч рублей.