12 декабря 2023

В молодежном центре Губкинского оборудовали пространства для творчества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие молодежного театрального центра "Космос". Тюмень
В молодежном центре в Губкинском стало намного больше пространства для творчества Фото:

На Ямале в молодежном центре Губкинского после капитального ремонта появились новые пространства. Для подростков оборудовали танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, сообщает пресс-служба на портале правительства ЯНАО.

«В молодежном центре сделали перепланировку, создали новые пространства: конференц-зал, танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, медиа-студию и гримерку. Обновили коворкинг-зону с мини-кухней. Собственный штаб тут появился у волонтеров — их в Губкинском более трех тысяч человек. Для детей обустроили игровую комнату с мягким лабиринтом, сухим бассейном и развивающими игрушками», — сообщили в администрации округа.

Впервые у молодежного центра появилась дворовая территория — спортивная площадка с мягким покрытием, уличными тренажерами и велопарковками. Оборудована зона отдыха с качелями и площадка с амфитеатром.

Масштабный ремонт здания молодежного центра проводился впервые за 35 лет. Работы начались в феврале 2022 года при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) проходил Всероссийский форум молодежи «Российский Север». На форум приехали 100 молодых ребят, представляющих 21 регион России.

В молодежном центре Губкинского (ЯНАО) для подростков оборудовали танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи
В молодежном центре Губкинского (ЯНАО) для подростков оборудовали танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи
Фото:

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На Ямале в молодежном центре Губкинского после капитального ремонта появились новые пространства. Для подростков оборудовали танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, сообщает пресс-служба на портале правительства ЯНАО. «В молодежном центре сделали перепланировку, создали новые пространства: конференц-зал, танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, медиа-студию и гримерку. Обновили коворкинг-зону с мини-кухней. Собственный штаб тут появился у волонтеров — их в Губкинском более трех тысяч человек. Для детей обустроили игровую комнату с мягким лабиринтом, сухим бассейном и развивающими игрушками», — сообщили в администрации округа. Впервые у молодежного центра появилась дворовая территория — спортивная площадка с мягким покрытием, уличными тренажерами и велопарковками. Оборудована зона отдыха с качелями и площадка с амфитеатром. Масштабный ремонт здания молодежного центра проводился впервые за 35 лет. Работы начались в феврале 2022 года при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) проходил Всероссийский форум молодежи «Российский Север». На форум приехали 100 молодых ребят, представляющих 21 регион России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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