В молодежном центре в Губкинском стало намного больше пространства для творчества Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На Ямале в молодежном центре Губкинского после капитального ремонта появились новые пространства. Для подростков оборудовали танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, сообщает пресс-служба на портале правительства ЯНАО.

«В молодежном центре сделали перепланировку, создали новые пространства: конференц-зал, танцевальный зал, неоновую комнату, студию звукозаписи, медиа-студию и гримерку. Обновили коворкинг-зону с мини-кухней. Собственный штаб тут появился у волонтеров — их в Губкинском более трех тысяч человек. Для детей обустроили игровую комнату с мягким лабиринтом, сухим бассейном и развивающими игрушками», — сообщили в администрации округа.

Впервые у молодежного центра появилась дворовая территория — спортивная площадка с мягким покрытием, уличными тренажерами и велопарковками. Оборудована зона отдыха с качелями и площадка с амфитеатром.

Масштабный ремонт здания молодежного центра проводился впервые за 35 лет. Работы начались в феврале 2022 года при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) проходил Всероссийский форум молодежи «Российский Север». На форум приехали 100 молодых ребят, представляющих 21 регион России.