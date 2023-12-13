Десятки тюменцев попали в больницу из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз, зима. Челябинск, снег, холод, зима, погода, смог, климат, мороз, туман, метеоусловия
18 пострадавших госпитализировали Фото:

В Тюмени за период аномальных морозов от холода пострадали 22 человека. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения.

«За прошлую неделю, с 4 по 10 декабря, 16 человек пострадали от холода. В больницу доставлено 13, остальным помощь оказана на месте. На этой неделе, с 11 по 12 декабря, 6 человек пострадали от холода. В больницу доставлено 5, остальным помощь оказана на месте», — рассказали в депздраве.

Аномальные морозы начались в Тюмени 6 декабря, температура воздуха опустилась ниже -37 градусов. На этот период на трассах вводился режим повышенной готовности, водители автобусов массово срывали рейсы, а таксисты отказывались брать заказы.

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В Тюмени за период аномальных морозов от холода пострадали 22 человека. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения. «За прошлую неделю, с 4 по 10 декабря, 16 человек пострадали от холода. В больницу доставлено 13, остальным помощь оказана на месте. На этой неделе, с 11 по 12 декабря, 6 человек пострадали от холода. В больницу доставлено 5, остальным помощь оказана на месте», — рассказали в депздраве. Аномальные морозы начались в Тюмени 6 декабря, температура воздуха опустилась ниже -37 градусов. На этот период на трассах вводился режим повышенной готовности, водители автобусов массово срывали рейсы, а таксисты отказывались брать заказы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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