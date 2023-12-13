13 декабря 2023

Полпред Якушев признал дефицит кадров вызовом тюменским властям

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский полпред выступил перед депутатами Тюменской облдумы Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил тюменским властям решить вопрос с дефицитом кадров в ряде отраслей. Выступая перед депутатами Тюменской областной думы Якушев обратил внимание на то, что выпускники вузов не идут работать по специальности и это является серьезным вызовом властям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Что касается кадровой политики — это серьезный вызов. Дефицит кадров наблюдаем в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, строительстве. Любую отрасль, которую бы не взяли, у нас есть огромный дефицит кадров. Нужно решить вопрос и с выпускниками, которые не работают по специальности после окончания вузов», — рассказал Владимир Якушев.

Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил тюменским властям решить вопрос с дефицитом кадров в ряде отраслей. Выступая перед депутатами Тюменской областной думы Якушев обратил внимание на то, что выпускники вузов не идут работать по специальности и это является серьезным вызовом властям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается кадровой политики — это серьезный вызов. Дефицит кадров наблюдаем в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, строительстве. Любую отрасль, которую бы не взяли, у нас есть огромный дефицит кадров. Нужно решить вопрос и с выпускниками, которые не работают по специальности после окончания вузов», — рассказал Владимир Якушев. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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