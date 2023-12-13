Полпред Якушев признал дефицит кадров вызовом тюменским властям

14 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Уральский полпред выступил перед депутатами Тюменской облдумы Фото: Ася Бронникова © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил тюменским властям решить вопрос с дефицитом кадров в ряде отраслей. Выступая перед депутатами Тюменской областной думы Якушев обратил внимание на то, что выпускники вузов не идут работать по специальности и это является серьезным вызовом властям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается кадровой политики — это серьезный вызов. Дефицит кадров наблюдаем в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, строительстве. Любую отрасль, которую бы не взяли, у нас есть огромный дефицит кадров. Нужно решить вопрос и с выпускниками, которые не работают по специальности после окончания вузов», — рассказал Владимир Якушев. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил тюменским властям решить вопрос с дефицитом кадров в ряде отраслей. Выступая перед депутатами Тюменской областной думы Якушев обратил внимание на то, что выпускники вузов не идут работать по специальности и это является серьезным вызовом властям. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Что касается кадровой политики — это серьезный вызов. Дефицит кадров наблюдаем в промышленности, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, строительстве. Любую отрасль, которую бы не взяли, у нас есть огромный дефицит кадров. Нужно решить вопрос и с выпускниками, которые не работают по специальности после окончания вузов», — рассказал Владимир Якушев. Ранее полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России.