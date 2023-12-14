Премьер Венгрии сорвал начало саммита по вступлению Украины в ЕС

Виктор Орбан подчеркнул, что сейчас нет смысла разговаривать о принятии Украины в ЕСФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен.
«Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер.
Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен. «Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер. Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.