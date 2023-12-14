Премьер Венгрии сорвал начало саммита по вступлению Украины в ЕС

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Виктор Орбан подчеркнул, что сейчас нет смысла разговаривать о принятии Украины в ЕС Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен.

«Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер.

Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен. «Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер. Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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