Премьер Венгрии сорвал начало саммита по вступлению Украины в ЕС

14 декабря 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан подчеркнул, что сейчас нет смысла разговаривать о принятии Украины в ЕС Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен. «Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер. Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает выступать против присоединения Украины к Евросоюзу. В связи с его позицией саммит ЕС в Брюсселе, который должен состоятся сегодня, был перенесен. «Запланированное на этот четверг начало саммита ЕС в Брюсселе откладывается. Причиной этого является блокада премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — написали авторы материала журнала Spiegel. Они также процитировали премьера, который отмечал, что Киев выполнил только три из семи необходимых условий для вступления в Евросоюз. «Сейчас обсуждать нечего», — заверил венгерский премьер. Последний разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся 11 декабря. Тогда лидеры стран разговаривали всего 15 минут. Венгрия выступает против принятия Украины в ЕС, а также против оказания военной поддержки. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов высказал разочарование позицией Венгрии, передает RT.