Росстат раскрыл объемы строительства жилья в 2023 году в ЯНАО

В ЯНАО с января по ноябрь этого года было введено в эксплуатацию 263,7 тысяч квадратных метров жилых домов. Это почти в двое больше, чем годом ранее. Такую статистику предоставил Росстат.
«Введено — 263,7 тысяч квадратных метров в период с января по ноябрь 2023 года», — указано в документе. При этом в этот же период прошлого года ввод жилья в ЯНАО составил 170,2 тысячи квадратных метров.
По данным Росстата, индивидуальное жилищное строительство не показало динамику в этом году. Жителями Ямала самостоятельно за январь—ноябрь этого года построено 64,7 тысяч квадратных метров. Это на 34,4 тысячи квадратных метров меньше, чем в прошлом году.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в регионе выросла за год почти на 20%. Субсидии на новое жилье в ЯНАО вызвали закономерный спрос у населения, что, в свою очередь, подстегнуло строителей поднять цены. Также немаловажным фактором стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вынудившее банки поднимать ипотечный процент.
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