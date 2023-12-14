14 декабря 2023

Росстат раскрыл объемы строительства жилья в 2023 году в ЯНАО

Росстат: в ЯНАО за 2023 год построено 263,7 тысяч квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году почти вдвое больше ввели количества жилья, чем в прошлом году Фото:

В ЯНАО с января по ноябрь этого года было введено в эксплуатацию 263,7 тысяч квадратных метров жилых домов. Это почти в двое больше, чем годом ранее. Такую статистику предоставил Росстат.

«Введено — 263,7 тысяч квадратных метров в период с января по ноябрь 2023 года», — указано в документе. При этом в этот же период прошлого года ввод жилья в ЯНАО составил 170,2 тысячи квадратных метров.

По данным Росстата, индивидуальное жилищное строительство не показало динамику в этом году. Жителями Ямала самостоятельно за январь—ноябрь этого года построено 64,7 тысяч квадратных метров. Это на 34,4 тысячи квадратных метров меньше, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в регионе выросла за год почти на 20%. Субсидии на новое жилье в ЯНАО вызвали закономерный спрос у населения, что, в свою очередь, подстегнуло строителей поднять цены. Также немаловажным фактором стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вынудившее банки поднимать ипотечный процент.

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В ЯНАО с января по ноябрь этого года было введено в эксплуатацию 263,7 тысяч квадратных метров жилых домов. Это почти в двое больше, чем годом ранее. Такую статистику предоставил Росстат. «Введено — 263,7 тысяч квадратных метров в период с января по ноябрь 2023 года», — указано в документе. При этом в этот же период прошлого года ввод жилья в ЯНАО составил 170,2 тысячи квадратных метров. По данным Росстата, индивидуальное жилищное строительство не показало динамику в этом году. Жителями Ямала самостоятельно за январь—ноябрь этого года построено 64,7 тысяч квадратных метров. Это на 34,4 тысячи квадратных метров меньше, чем в прошлом году. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в регионе выросла за год почти на 20%. Субсидии на новое жилье в ЯНАО вызвали закономерный спрос у населения, что, в свою очередь, подстегнуло строителей поднять цены. Также немаловажным фактором стало повышение ключевой ставки ЦБ РФ, вынудившее банки поднимать ипотечный процент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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